Про це повідомляють кореспонденти Суспільного та "Новини.LIVE".

Що сталося з Зінченком під час засідання?

У Шевченківському суді Львова пройшло засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон, за результатами якого обвинуваченому В'ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 червня.

У рамках цього судового процесу підозрюваний заявив, що, мовляв, не вбивав українську мовознавицю і нібито спробував вчинити самогубство, повісившись на футболці. Також він просив про перенесення засідання.

Я ще влаштую таке шоу,

– прокоментував він спробу самогубства.

Підтримавши Зінченка, його адвокат Ігор Сулима під час розгляду цієї справи своєю чергою заявив, що "це переходить вже всі рамки" і запитав, хто візьме на себе відповідальність у разі "доведення людини до самогубства".

Крім вищезгаданого, обвинувачений поскаржився, що з 17 квітня не споживає ані води, ані продуктів харчування, через що, за його словами, він щодня втрачає близько 1 кілограма ваги. Раніше він оголосив голодування.

Що відомо про вбивство Фаріон?

У Львові 19 липня 2024 року невідомий вистрілив в Ірину Фаріон поблизу її будинку та втік. Її госпіталізували до лікарні, проте через кілька годин повідомили про її смерть у медичному закладі внаслідок зазнаних поранень.

Незадовго після цього, 25 липня, у Дніпрі затримали 18-річного В'ячеслава Зінченка, йому оголосили підозру і вже наступного дня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Йому інкримінують умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадського обов'язків, з мотивів національної нетерпимості, і незаконне володіння вогнепальною зброєю. Зінченку загрожує довічне.

Зауважимо, що донька мовознавиці Софія Особа повідомляла, що її мати регулярно отримувала погрози від невідомих перед убивством, зокрема, через її політичну діяльність, а також активну мовну позицію.

Що було на попередніх засіданнях?