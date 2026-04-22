Про це повідомляють кореспонденти Суспільного та "Новини.LIVE".
Що сталося з Зінченком під час засідання?
У Шевченківському суді Львова пройшло засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон, за результатами якого обвинуваченому В'ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 червня.
У рамках цього судового процесу підозрюваний заявив, що, мовляв, не вбивав українську мовознавицю і нібито спробував вчинити самогубство, повісившись на футболці. Також він просив про перенесення засідання.
Я ще влаштую таке шоу,
– прокоментував він спробу самогубства.
Підтримавши Зінченка, його адвокат Ігор Сулима під час розгляду цієї справи своєю чергою заявив, що "це переходить вже всі рамки" і запитав, хто візьме на себе відповідальність у разі "доведення людини до самогубства".
Крім вищезгаданого, обвинувачений поскаржився, що з 17 квітня не споживає ані води, ані продуктів харчування, через що, за його словами, він щодня втрачає близько 1 кілограма ваги. Раніше він оголосив голодування.
Що відомо про вбивство Фаріон?
У Львові 19 липня 2024 року невідомий вистрілив в Ірину Фаріон поблизу її будинку та втік. Її госпіталізували до лікарні, проте через кілька годин повідомили про її смерть у медичному закладі внаслідок зазнаних поранень.
Незадовго після цього, 25 липня, у Дніпрі затримали 18-річного В'ячеслава Зінченка, йому оголосили підозру і вже наступного дня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Йому інкримінують умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадського обов'язків, з мотивів національної нетерпимості, і незаконне володіння вогнепальною зброєю. Зінченку загрожує довічне.
Зауважимо, що донька мовознавиці Софія Особа повідомляла, що її мати регулярно отримувала погрози від невідомих перед убивством, зокрема, через її політичну діяльність, а також активну мовну позицію.
Що було на попередніх засіданнях?
Під час засідання у березні В'ячеслав Зінченко поскаржився на поганий вплив співкамерників та згадав про свого батька, який наразі перебуває на фронті. Водночас він похвалився відзнаками, які той отримав.
Ще раніше під час судового процесу прокурор Дмитро Петльований зачитав з протоколу текст розмови Зінченка зі співкамерником, згідно з чим, обвинувачений зізнався у скоєнні вбивства Ірини Фаріон.
Минулого року у телефоні підозрюваного знайшли фотографії зі Львова, зображення нацистського та проросійського характеру. Також виявили скриншот будинку на Масарика, 3, де проживала мовознавиця.