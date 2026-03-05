Сам обвинувачений назвав таке рішення неправильним та несправедливим. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місця засідання.

Дивіться також Завозив зброю, з якої вбили Парубія та Фаріон: СБУ викрила британського інструктора-шпигуна

Про що просив прокурор?

Прокурор Дмитро Петльований закликав суд продовжити В'ячеславу Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави, оскільки термін попереднього закінчується 9 березня.

Ризики, які стали підставою для застосування такого запобіжного заходу та його неодноразового продовження, не змінилися, не зменшились, а навпаки в силу досліджених доказів тільки збільшуються,

– пояснив він.

На його думку, В'ячеслав Зінченко у разі зміни запобіжного заходу для нього надалі може ухилятися від явки до суду задля можливого уникнення кримінальної відповідальності, і навіть вчинити інші кримінальні правопорушення.

Що заявив Зінченко у суді?

Сам В'ячеслав Зінченко у контексті обрання йому запобіжного заходу заявив, що дивиться телевізор у СІЗО, і бачить, що по справі "Мідас" є прецеденти, коли "люди уникнули відповідальності, а їхні спільники вільно пересуваються".

Держзрадники виходять під домашній арешт, колаборанти уникають відповідальності за рахунок того, що їх міняють в Росію. А я в цей час мушу сидіти. Я не розумію, чому? Мій батько воює на фронті, він вже нагороджений президентом за оборону України, а я мушу сидіти,

– заявив він.

За його словами, він хоче "відчувати справедливість", тому нехай сидять "усі інші підозрювані". Хлопець сказав, що якщо всі інші обвинувачені і підозрювані виходять на волю, то він хоче подібного рішення стосовно себе.

Підозрюваний також поскаржився на поганий вплив співкамерників, завдяки яким він, мовляв, дізнався як виготовляти вибухівку, наркотики, як зберігати зброю, як "відмивати та підробляти гроші", а також багато іншого.

"Якщо для цього потрібний запобіжний захід, то без проблем. Тоді він виконав своє завдання. Але якщо він потрібний для правосуддя, то, ваша честь, більш м'який запобіжний захід забезпечить правосуддя", – сказав він.

Утім, попри вищезгадане, суд продовжив запобіжний захід без змін, ухваливши арешт без права внесення застави до 4 травня 2026 року включно.

Які нові деталі справи відомі?