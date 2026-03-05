Сам обвиняемый назвал такое решение неправильным и несправедливым. Об этом сообщают корреспонденты Общественного с места заседания.

О чем просил прокурор?

Прокурор Дмитрий Петлеваный призвал суд продлить Вячеславу Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога, поскольку срок предыдущего заканчивается 9 марта.

Риски, которые стали основанием для применения такой меры пресечения и его неоднократного продления, не изменились, не уменьшились, а наоборот в силу исследованных доказательств только увеличиваются,

– пояснил он.

По его мнению, Вячеслав Зинченко в случае изменения меры пресечения для него в дальнейшем может уклоняться от явки в суд для возможного избежания уголовной ответственности, и даже совершить другие уголовные преступления.

Что заявил Зинченко в суде?

Сам Вячеслав Зинченко в контексте избрания ему меры пресечения заявил, что смотрит телевизор в СИЗО, и видит, что по делу "Мидас" есть прецеденты, когда "люди избежали ответственности, а их сообщники свободно передвигаются".

Госизменники выходят под домашний арест, коллаборационисты избегают ответственности за счет того, что их меняют в Россию. А я в это время должен сидеть. Я не понимаю, почему? Мой отец воюет на фронте, он уже награжден президентом за оборону Украины, а я должен сидеть,

– заявил он.

По его словам, он хочет "чувствовать справедливость", поэтому пусть сидят "все остальные подозреваемые". Парень сказал, что если все остальные обвиняемые и подозреваемые выходят на свободу, то он хочет подобного решения в отношении себя.

Подозреваемый также пожаловался на плохое влияние сокамерников, благодаря которым он, мол, узнал как изготавливать взрывчатку, наркотики, как хранить оружие, как "отмывать и подделывать деньги", а также многое другое.

"Если для этого нужна мера пресечения, то без проблем. Тогда он выполнил свою задачу. Но если он нужен для правосудия, то, ваша честь, более мягкая мера пресечения обеспечит правосудие", – сказал он.

Впрочем, несмотря на вышеупомянутое, суд продлил меру пресечения без изменений, приняв арест без права внесения залога до 4 мая 2026 года включительно.

Какие новые детали дела известны?