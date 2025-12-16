Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

Смотрите также "Даже плохо подумать не мог": мама Зинченко объяснила, почему не верит, что ее сын убил Фарион

Какая экспертиза определяет запах человека?

Речь об одорологической экспертизе, то есть запаховой.

16 декабря во Львове допросили старшего судебного эксперта одорологической экспертизы – Виталия Мандрика.

Каждый человек имеет свой индивидуальный запах, он уникален так же, как ДНК или отпечатки пальцев. Экспертиза проводится в специальном помещении с помощью как минимум трех собак, которые идентифицируют фрагменты запахов, изъятых с места происшествия,

– рассказал Мандрик.

Экспертизу проводили в три этапа. Собаки на 99% подтвердили совпадение запаха подозреваемого с запахом на месте происшествия.

Справка. Одорология как наука возникла в 1950-х. Запахи анализирует специально подготовленная собака-детектор. А заключение одорологической экспертизы используют как доказательство в уголовных производствах. Экспертизу назначают постановлением (определением) суда по уголовным делам. В частности, собака устанавливает, происходят ли запаховые следы, имеющиеся на предоставленных предметах или фрагментах одного предмета, от лица, которое проверяют.

Что рассказали запаховые эксперты в деле Фарион: смотрите видео из суда

Что еще было на заседании?

Дочь Ирины Фарион София Особа обвинила защиту Зинченко в том, что тот затягивает дело. Прокурор согласился.

В этот день было уже 36 судебное заседание по делу убийства языковеда Ирины Фарион.

Смотрите также Завозил оружие, из которого убили Парубия и Фарион: СБУ разоблачила британского инструктора-шпиона

А как продвигается дело Парубия?