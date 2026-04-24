Об этом информирует Общественное. Львов.
Смотрите также Потерял сознание: во время суда подозреваемому в убийстве Фарион Зинченко вызвали скорую
Что об этом известно?
Судья Петр Невойт сообщил, что 24 апреля после обеда в канцелярии появилось заявление от мамы подсудимого – Елены Зинченко. Женщина просила расторгнуть договоры с адвокатами Игорем Сулимой и Владимиром Вороняком.
В то же время сам Вячеслав Зинченко отметил, что не знал о намерениях матери расторгнуть соглашение с защитниками. После этого он обратился с просьбой организовать личный разговор и с ней, и с адвокатами.
После короткого перерыва обвиняемый сообщил о своем решении прекратить сотрудничество с адвокатами. Сейчас его интересы будет представлять Лариса Криворучко.
Следующее заседание по делу назначено на 1 мая.
Какое наказание просят прокуроры?
Сторона обвинения просит для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион пожизненное заключение. Зинченко обвиняют по статьям о незаконном обращении с оружием и умышленном убийстве. Отдельно за хранение оружия прокуроры просили 4 года заключения, однако окончательное – пожизненное лишение свободы.
Прокуроры настаивали именно на таком наказании, предостерегая от более мягкого, поскольку, говорят, в случае освобождения Зинченко выйдет на свободу "полный сил".
Дочь погибшей Ирины Фарион София Лицо также поддержала приговор в виде пожизненного заключения.
Что происходило во время предыдущих заседаний суда?
Во время судебного заседания 22 апреля обвиняемый Вячеслав Зинченко потерял сознание. В зал заседания оперативно прибыли медики – был объявлен перерыв.
В марте подозреваемый объявил о начале голодовки. Он это объяснил исчезновением тренажера – шведской стенки – из камеры СИЗО.
В тот же день Зинченко пытался покончить с собой прямо во время заседания суда. Он хотел повеситься на футболке.