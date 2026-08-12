Оренда за 30% доходу: як українці зможуть отримати соціальне житло за новим законом

Нещодавно набрав чинності Закон, який скасовує колишні норми Житлового кодексу. Найбільша реформа за часи незалежності у сфері надання житла не лише відповідає європейським стандартам, але й розв'язує проблему багаторічних квартирних черг, через які громадяни не могли отримати житло.

Соціальна оренда тепер стане популярнішою в Україні

Соціальна оренда передбачена для громадян, які не можуть придбати житло. Після реформи реалізація права людини залежатиме не від посадовців. Адже майбутня єдина інформаційно-аналітична система у сфері житла міститиме інформацію про людей, житловий фонд і всі доступні програми забезпечення житлом. Про це повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Таким чином фіксуватиметься місце в черзі на житло для кожного українця, які потребують його. Людина матиме право звернутися до своєї громади та операторів житла для консультації чи отримання оренди.

Шуляк зауважила, що Закон "Про основні засади житлової політики" наразі рамковий, тобто не містить конкретних цифр щодо доходу сім'ї, вартості житла, чи інших критеріїв надання соціальної оренди.

В самому законі ви не знайдете ні формули розрахунку орендної плати, ні критеріїв відбору, ні норм площі. Розробку цих механізмів і всю практичну імплементацію закон делегує Кабінету Міністрів. А ключові параметри соціального житла, а саме порядок обчислення орендної плати, норми площі, черговість надання житла, визначатиме вже окремий спеціальний закон "Про житловий фонд соціального призначення",

– розповіла народна депутатка.

За її словами, приблизно в першому кварталі 2027 року цей закон теж буде запроваджений і тоді вже буде відомо про конкретні обмеження щодо доходу, вартості та площі житла.

Законодавці спочатку закладають прозорі принципи соціальної оренди та права людей на отримання житла, а деталі з'являтимуться вже в підзаконних актах і спеціальних законах.

Як працює принцип соціальної оренди

Якщо людина отримує житло за соціальною орендою, то з неї не можуть брати більше грошей, ніж 30% від доходу родини. Якщо сума є вищою за цю межу, то її компенсує держава або громада. Тобто компенсація не завжди сягає 100%, такий розмір є правильним лише для найбільш вразливих категорій. Якщо родина малозабезпечена, то їй можливо компенсувати щонайменше 70%.

Проте точні розміри компенсації наразі не встановлені. Олена Шуляк описала лише базовий принцип дії соціальної оренди. Передбачено, що більше отримуватиме той, хто має більшу потребу в допомозі.

Депутатка також уточнила, що платежі за соціальну оренду не зникають, а спрямовуються до спеціального револьверного фонду, з якого надалі будуватиметься нове соціальне житло.

Нагадаємо, соціальна оренда житла призначена для людей, які не можуть дозволити собі оренду за ринковими цінами. Житло здаватимуть довгостроково та дешевше за ринкову вартість. Насамперед програму орієнтують на внутрішньо переміщених осіб, молоді сім'ї, людей із низькими доходами та інші вразливі категорії. Щоб претендувати на таке житло, потрібно підтвердити доходи.

Фонд соціального житла планують створювати шляхом будівництва нових квартир, викупу готового житла, а також використання державного й комунального житлового фонду. У перспективі уряд також планує механізм викупу квартири, людина зможе поступово виплачувати її вартість і зрештою стати власником.