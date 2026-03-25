Хто зможе отримати соціальне житло?

Соціальну оренду орієнтують на тих, хто не може дозволити собі житло за ринковими цінами, повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.

Насамперед це:

внутрішньо переміщені особи;

молоді сім'ї;

люди з низькими доходами;

інші вразливі категорії.

Щоб отримати таке житло, потрібно підтвердити рівень доходів і довести, що оренда на ринку є недоступною. При цьому квартира не надаватиметься безплатно: орендна плата буде нижчою за ринкову, але покриватиме витрати на утримання житлового фонду.

Як працюватиме соціальна оренда?

Фонд соціального житла формуватимуть шляхом:

будівництва нових квартир;

викупу готового житла;

використання державного та комунального фонду.

Оренду планують робити довгостроковою, щоб люди могли жити стабільно без постійної зміни житла. Умови оренди враховуватимуть доходи сім'ї, тому вартість може відрізнятися залежно від фінансової ситуації орендарів.

За словами Дениса Улютіна, соціальна оренда має:

забезпечити доступне житло;

стабілізувати ринок оренди;

підтримати людей, які втратили житло або доходи;

сприяти поверненню населення та економічній активності.

До слова, уряд також планує запровадити механізм викупу квартир, розповіла Олена Шуляк в інтерв'ю 24 Каналу. У такому випадку мешканець не просто користується житлом, а поступово виплачує його вартість і з часом може стати власником.

Яке значення матимуть оператори соціального житла?

Оператори соціального житла зможуть залучати фінансування через гранти, кредити та співпрацю з міжнародними партнерами. Також передбачені пільги, зокрема щодо отримання земельних ділянок і підключення до інженерних мереж.