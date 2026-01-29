Майно зниклого безвісти: чи мають родичі право на спадщину

Зазвичай спадщина відкривається після смерті людини та переходить спадкоємцям за заповітом або за законом. Водночас війна значно збільшила кількість випадків зникнення безвісти, що ускладнює вирішення спадкових питань для родичів.

Чи можуть отримати майно родичі зниклого безвісти?

За законом спадщина відкривається після смерті людини або з дня, коли її офіційно оголошують померлою за рішенням суду. Це прямо передбачено статтею 1220 Цивільного кодексу України.

Якщо особа має статус зниклої безвісти, спадкова справа не відкривається, навіть якщо з моменту зникнення минуло багато часу.Тому родичі зниклого безвісти не можуть одразу оформити спадщину на його майно.

Чому не вийде оформити спадщину зниклого безвісти?

Юридично така людина вважається живою. Щоб розпочати спадкову процедуру, необхідно звернутися до суду з заявою про оголошення особи померлою. Порядок такого звернення визначений статтями 46 – 48 Цивільного кодексу України.

Зверніть увагу! Лише після набрання чинності судовим рішенням нотаріус матиме право відкрити спадкову справу.

Важливо розрізняти ці два стани. Зникнення безвісти саме по собі не створює спадкових прав, тоді як оголошення особи померлою є законною підставою для переходу майна до спадкоємців за заповітом або за законом, відповідно до статей 1216 та 1217 Цивільного кодексу України.

Що ще треба знати про спадщину в Україні?