Відмова від тесту на сп'яніння не допоможе уникнути покарання: суд роз'яснив правила для водіїв

Якщо водій відмовляється від проходження перевірки на алкогольне сп'яніння, то суд має підстави, щоб визнати його винним в адміністративному правопорушенні. Чергова справа, що розглядалося в суді, це довела.

Водій не врахував усі наслідки відмови від проходження тесту на сп'яніння

Водій отримав штраф та позбавлення права керувати транспортним засобом після того, як двічі відмовився від огляду на нетверезий стан. Апеляційний суд підтримав рішення попередньої інстанції, зважаючи на факти, які надали правоохоронці. Про цей йдеться в матеріалах справи, описаній на сайті Судової влади України.

У Херсоні суд ухвалив рішення щодо покарання для водія, який керував транспортним засобом з ознаками алкогольного сп’яніння. Поліцейські заявили, що його стан та поведінка під час перевірки чітко вказували, що водій нетверезий. Але чоловік відмовився від тесту на алкоголь, при чому не хотів здавати його ні на місці затримання, ні в лікарні.

Суд першої інстанції наклав на порушника штраф 17 тисяч гривень, а також позбавив його права керування авто на рік.

Проте водій та його захисник пішли в апеляційний суд. Вони намагалися оскаржити дії поліціянтів, мовляв, що вони зупинили авто безпідставно й також порушили процедуру проведення огляду. Саме службовці, на переконання адвоката, схилили чоловіка відмовитися від тесту на сп'яніння.

Проте поліцейські надали суду записи з нагрудних камер. На відео було помітно, що авто рухалося хаотично й ледь не потрапило в дорожньо-транспортну пригоду. Тому правоохоронці мали всі підстави, аби зупинити водія згідно зі статтею 35 Закону України "Про Національну поліцію".

Чоловікові було відомо про порядок проведення огляду та про наслідки відмови.

Водій тривалий час ухилявся від конкретної відповіді, а надалі неодноразово відмовився від проходження огляду. Таку поведінку апеляційний суд оцінив як свідоме ухилення від виконання законної вимоги поліцейського,

– йдеться в повідомленні.

Судді звернули увагу, що стаття 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність як за факт керування авто в нетверезому стані, так і за відмову від проходження огляду. Тому один факт порушення чоловіка безсумнівно доведено. Тому провина водія доведена, а апеляційну скаргу суд не задовольнив.

До слова, подібну справу розглянув Конституційний Суд України. Водій з Тернопільщини подав скаргу після того, як його оштрафували за відмову проходити медичний огляд на алкогольне сп'яніння. Чоловік вважав, що чинна норма закону може суперечити Конституції.

Якщо суд визнає спірні положення неконституційними, це може суттєво змінити практику притягнення водіїв до відповідальності за відмову від огляду.