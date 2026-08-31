Кредит до 15 тисяч продають, за більші – судяться: за яких умов можна законно списати борг

Можливість не сплачувати заборгованість за кредитом залежить від суми боргу та строків позовної давності. По малих кредитах банки зазвичай не позиваються самі, а продають борги колекторам, що дає позичальникам шанс оскаржити вимоги в суді.

Невеликі борги не стануть підставою для звернення до суду

Банки передбачають ризики неповернення коштів на рівні до 30% для кредитних карток з лімітом до 15 тисяч гривень. Якщо відсоток неплатежів не перевищує цей поріг, продукт залишається прибутковим, а збитки перекриваються за коштом сумлінних позичальників. Утримувати штат юристів для стягнення таких сум фінансовим установам просто невигідно, оскільки витрати на зарплати перевищують можливі надходження. Про це говорить адвокат Руслан Нечай.

Замість судових позовів банки зазвичай "продають" дрібні борги колекторським компаніям за зниженою ціною. Уже колектори звертаються до суду, намагаючись стягнути гроші з боржника, оскільки це є їхнім основним заробітком.

Утім, під час передачі боргу банк надає колекторам мінімальний пакет документів, якого часто недостатньо для суду. Поданий боржником професійний відзив на позов, де йдеться про відсутність доказів видачі кредиту чи некоректний розрахунок відсотків, може стати підставою для повної перемоги боржника.

Зовсім інша ситуація складається з великими позиками, за якими банки позиваються самостійно. Якщо раніше фінансові установи намагалися домовитися або чекали на накопичення боргу, то зараз вони подають позови навіть за найменшої прострочки.

Застосування позовної давності для списання боргу

Найпоширенішим способом повністю або частково позбутися кредитного боргу є застосування строку позовної давності. Законодавство України встановлює для банків трирічний термін для звернення до суду щодо стягнення заборгованості.

Зазвичай банк спочатку сподівається повернути гроші за допомогою дзвінків чи письмових претензій. Якщо протягом трьох років від моменту припинення платежів банк так і не звернувся до суду, позичальник має реальні шанси повністю позбутися обов'язку сплачувати борг або суттєво зменшити його суму.