Небольшие задолженности не станут основанием для обращения в суд

Банки предусматривают риски невозврата средств на уровне до 30% для кредитных карт с лимитом до 15 тысяч гривен. Если процент неплатежей не превышает этот порог, продукт остается прибыльным, а убытки перекрываются за счет добросовестных заемщиков. Содержать штат юристов для взыскания таких сумм финансовым учреждениям просто невыгодно, поскольку расходы на зарплаты превышают возможные поступления. Об этом говорит адвокат Руслан Нечай.

Вместо судебных исков банки обычно "продают" мелкие долги коллекторским компаниям по сниженной цене. Уже коллекторы обращаются в суд, пытаясь взыскать деньги с должника, поскольку это является их основным заработком.

Впрочем, при передаче долга банк предоставляет коллекторам минимальный пакет документов, которого часто недостаточно для суда. Поданный должником профессиональный отзыв на иск, в котором указывается на отсутствие доказательств выдачи кредита или некорректный расчет процентов, может стать основанием для полной победы должника.

Совершенно иная ситуация складывается с большими кредитами, по которым банки подают иски самостоятельно. Если раньше финансовые учреждения пытались договориться или ждали накопления задолженности, то сейчас они подают иски даже при самой незначительной просрочке.

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Применение исковой давности для списания долга

Самым распространенным способом полностью или частично избавиться от кредитного долга является применение срока исковой давности. Законодательство Украины устанавливает для банков трехлетний срок для обращения в суд по взысканию задолженности.

Обычно банк сначала надеется вернуть деньги с помощью звонков или письменных претензий. Если в течение трех лет с момента прекращения платежей банк так и не обратился в суд, у заемщика появляются реальные шансы полностью избавиться от обязанности выплачивать долг или существенно уменьшить его сумму.