Важливо діяти швидко: коли є шанс зменшити борг або виграти суд проти кредитора

У справах щодо кредитів та позик у мікрофінансових установах юристи бачать потребу в захисті прав людини. Щоб той, хто брав гроші, міг оскаржити дії кредитора, варто написати правильний відзив.

Подавати відзив щодо боргу варто ще на етапі відкриття провадження

До експертів звернувся чоловік, який брав мікрокредити кілька років тому. З часом він почав отримувати судові повістки щодо сплати боргу в розмірі 64 тисячі 101 гривня 90 копійок. Українець занепокоєний блокуванням рахунків і запитував, чи можна розв'язати цю проблему. Про це йдеться на порталі "Юристи.UA".

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Експерти зауважили, що наразі суд лише відкрив проти боржника провадження. Йому натомість треба діяти й подавати відзив, де заявляти про позовну давність, а також бодай позбутися процентів, штрафів чи пені.

Юрист Євген Корнійчук зауважив, що в ухвалі суду йдеться про те, що рішення можуть виносити лише за наявності документів і без участі самого чоловіка. Тому відзив і заперечення в такому випадку необхідні для захисту прав.

Але інше питання полягає в уже здійсненому блокуванні рахунків. Така проблема часто виникає, коли справа ще не розглядалася в суді, але кредитор вже передав справу виконавцю.

Але важливо пам'ятати, що ухвала суду про відкриття провадження не дає права одразу блокувати картки. А якщо доступу до рахунків вже немає, то людині треба шукати інші ймовірні виконавчі провадження.

Так експерт зауважив, що при відкритому виконавчому провадженні потрібно терміново з’ясувати його підставу. Виконавчий напис нотаріуса можна оскаржувати в суді, а судовий наказ зі строками з моменту отримання копії наказу можна скасувати.

Якщо ж проти людини вже з'явилося рішення суду, то важливо дивитися, чи можна подати апеляційну скаргу або заяву про перегляд заочного рішення.

У подібних випадках Євген Корнійчук радить звернутися до банку, щоб дізнатися, хто саме заблокував рахунки, чи є постанова й підстава відкриття виконавчого провадження. При цьому треба вимагати копії постанов про арешт чи відкриття виконавчого провадження.

Юрист зазначив, що окремо варто подавати відзив про позовну давність. Це дозволить зупинити нарахування штрафів, пені та нарахувань, які явно виходять за межі розумного строку.

Також експерт зазначив про можливість зменшення суми боргу. За його словами, важливо, що якщо МФО вимагає в декілька разів більше грошей розмір, ніж розмір тіла, то людина має підставу для судових заперечень.

Під час воєнного стану позичальник за кредитом або позикою звільняється від відповідальності за прострочення, зокрема від неустойки, штрафу, пені та відповідальності за статтею 625 Цивільного кодексу України. Тому якщо частина боргу сформована саме як штрафи, пеня, інфляційні втрати або 3% річних за період воєнного стану, це потрібно окремо заперечувати,

– додав Корнійчук.

Що варто знати про позовну давність за кредитами?

Позовна давність щодо грошових зобов'язань не застосовується автоматично лише через сплив визначеного законом строку. Суд може відмовити в задоволенні позову з цієї підстави лише тоді, коли відповідач заявить про сплив позовної давності до ухвалення рішення. Якщо ж такої заяви немає, суд розглядає справу в загальному порядку.

Водночас, якщо строк звернення до суду було пропущено з поважних причин, позивач може просити суд поновити свої права.

Кредитор має подати лист до виконавчої служби. Якщо в людини немає що конфіскувати, то через деяких час такий лист втрачає актуальність. Тоді банк чи МФО може подавати документ повторно.