Мільйон на фейковій допомозі: на Дніпропетровщині шахраї ошукували переселенців

На Дніпропетровщині постануть перед судом учасники шахрайської групи, які ошукали 39 українців майже на один мільйон гривень через підроблені сайти державної платформи. Серед людей, які через довіру втратили гроші, були внутрішньо переміщені особи.

Як діяла схема обману

Обвинувальний акт стосовно учасників угруповання шахраїв уже скерували до суду. Під час досудового розслідування з'ясувалося, що зловмисники масово розміщували на сайтах, у соцмережах та месенджерах привабливі оголошення про виплату фінансової підтримки від держави. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Довірливі громадяни переходили за посиланнями та потрапляли на фішингові сторінки – підроблені сайти-двійники, розроблені спеціально для викрадення конфіденційних платіжних даних.

У такий спосіб обвинувачені ошукали 39 громадян, більшість з яких є внутрішньо переміщеними особами. Загальна сума завданих збитків становить майже один мільйон гривень,

– написали правоохоронці.

На фальшивих платформах люди вводили реквізити своїх банківських карток, сподіваючись оформити грошову допомогу. Ця інформація через спеціально налаштований Telegram-бот одразу опинялася в руках аферистів.

Діяльність ділків вдалося викрити / Фото Дніпропетровської обласної прокуратури

Спустошення рахунків і відмивання грошей

Отримавши повний доступ до онлайн-банкінгу потерпілих, зловмисники входили в їхні особисті кабінети й моментально переказували кошти на підконтрольні рахунки.

Щоб заплутати сліди та ускладнити повернення вкраденого, фігуранти виводили гроші у готівку через криптогаманці. Попри заходи конспірації, правоохоронцям вдалося викрити ланцюг транзакцій та зібрати докази причетності підозрюваних.

Двох учасників угруповання підозрюють у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою. Відповідно до статті 62 Конституції України, особи вважаються невинуватими, доки їхню вину не доведе суд.

Нагадаємо, Верховний Суд раніше підтвердив, що банк не зобов'язаний відшкодовувати збитки, якщо клієнт сам передав дані шахраям через фішингові сайти.

Суддя зазначив, що відповідальність за втрату коштів несе власник рахунку, якщо безспірно доведено, що конфіденційні дані були передані третім особам.

Щоб шахраї не могли вкрасти ваші дані та гроші, кіберполіція радить ніколи не переходити за підозрілим посиланням.