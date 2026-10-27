Миллион на фальшивой помощи: в Днепропетровской области мошенники обманывали переселенцев

Как действовала схема мошенничества

Обвинительный акт в отношении участников мошеннической группировки уже направлен в суд. В ходе досудебного расследования выяснилось, что злоумышленники массово размещали на сайтах, в соцсетях и мессенджерах привлекательные объявления о выплате финансовой помощи от государства. Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

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Доверчивые граждане переходили по ссылкам и попадали на фишинговые страницы – поддельные сайты-двойники, разработанные специально для кражи конфиденциальных платежных данных.

Таким образом обвиняемые обманули 39 граждан, большинство из которых являются внутренне перемещенными лицами. Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти один миллион гривен– сообщили правоохранители.

На поддельных платформах люди вводили реквизиты своих банковских карт, надеясь оформить денежную помощь. Эта информация через специально настроенный Telegram-бот сразу попадала в руки мошенников.

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Деятельность мошенников удалось раскрыть / Фото Днепропетровской областной прокуратуры

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Опустошение счетов и отмывание денег

Получив полный доступ к онлайн-банкингу потерпевших, злоумышленники входили в их личные кабинеты и моментально переводили средства на подконтрольные счета.

Чтобы запутать следы и затруднить возвращение похищенного, фигуранты выводили деньги в наличные через криптокошельки. Несмотря на меры конспирации, правоохранителям удалось раскрыть цепочку транзакций и собрать доказательства причастности подозреваемых.

Двоих участников группировки подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах организованной группой. Согласно статье 62 Конституции Украины, лица считаются невиновными, пока их вина не будет доказана судом.

Напомним, Верховный Суд ранее подтвердил, что банк не обязан возмещать убытки, если клиент сам передал данные мошенникам через фишинговые сайты.

Судья отметил, что ответственность за потерю средств несет владелец счета, если бесспорно доказано, что конфиденциальные данные были переданы третьим лицам.

Чтобы мошенники не смогли украсть ваши данные и деньги, киберполиция советует никогда не переходить по подозрительной ссылке.