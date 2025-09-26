Какие письма получают украинцы?
В письмах злоумышленники часто предлагают помощь якобы от международных организаций. Они могут поступать по электронной почте, в мессенджерах или в виде постов в соцсетях, рассказал 24 Каналу начальник отдела оперативных исследований и информационного сопровождения киберполиции в Киеве Владимир Забарный.
Их главная цель – заставить вас перейти по фишинговой ссылке и ввести данные вашей банковской карты или другую персональную информацию, – отмечает Забарный.
Впрочем, есть несколько признаков, позволяющих распознать фишинговое сообщение:
- Как правило сообщение приходит от неизвестного подозрительного отправителя;
- В тексте часто содержится слишком эмоциональный призыв, например "Получите помощь прямо сейчас!"
- Сообщения могут содержать ошибки или быть сформулированы со странной стилистикой.
- Ссылка содержит незнакомые домены, или написание похоже на название официального сайта.
Если человек переходит по ссылке, его перенаправляет на веб-ресурс, где просят ввести информацию о банковской карте или CVV-код, срок действия или код с СМС. Однако настоящие организации так не делают, отмечают в киберполиции.
Как защититься от фишинга?
Чтобы не попасть на крючок к мошенникам, киберполиция советует никогда не переходить по подозрительной ссылке.
- Обязательного нужно навести курсор и проверить адрес ссылки;
- Заходить на сайты помощи следует только через официальные домены.
- Никогда не надо передавать CVV-код, и пароли незнакомым людям.
- Стоит установить на свои устройства антивирус и всегда обновлять систему.
Если же по неосторожности человек ввел данные своей карты, ему следует немедленно обратиться в банк, заблокировать карту и сообщить о мошенничестве.
Запомните, международные организации не требуют от частных лиц присылать данные своих карт. Будьте осторожны, сэкономьте свои деньги и нервы,
– посоветовал Забарный.
Напомним, недавно, по данным Харьковской прокуратуры, в Украине разоблачили группу аферистов, которые создали фишинговый сайт под видом портала "Дія" и воровали средства с банковских карт граждан. Злоумышленники запускали в Facebook рекламу о якобы "государственные выплаты", а люди, вводя свои персональные данные на фальшивой странице, фактически открывали мошенникам доступ к своим счетам.
Как бизнес страдает от фишинговых атак?
От фишинговых писем может пострадать и бизнес, если бухгалтер, например, откроет подозрительную ссылку. В таких случаях мошенники получают доступ к базе клиентов предприятия и финансовой документации.
Чтобы защититься от мошенников, эксперты советуют бизнесу:
- Использовать только лицензионное программное обеспечение.
- Регулярно делать резервные копии данных.
- Применять многоуровневую защиту, антивирус, двухфакторную аутентификацию.
Особое внимание стоит уделить малому и среднему бизнесу. Ведь именно он чаще всего становится мишенью. Кибератаки на бухгалтерские программы – это не только риск финансовых потерь, но и репутационные убытки и штрафы за утечку персональных данных,
– добавил Забарный.
Какие еще виды мошенничества распространены?
Deepfake-звонки. Злоумышленники применяют нейросети, чтобы синтезировать голоса близких или сотрудников банка – голос звучит как настоящий, но цель проста: извлечь одноразовый код или заставить выполнить срочный перевод.
eSIM-атаки. Через поддельные заявки на перенос номера хакеры могут захватить вашу виртуальную SIM и перехватывать SMS/звонки для входа в сервисы.
Смишинг и "новый" вишинг. Смишинговые SMS сейчас почти идентичны официальным сообщениям и ведут на поддельные сайты или устанавливают шпионское ПО. Вишинг-звонки сопровождаются реальными персональными данными, собранными из утечек или соцсетей.