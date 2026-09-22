Чоловіка утримували в ТЦК: суд відмовився скасувати призов попри численні скарги

Черкаський окружний адміністративний суд відмовився скасувати наказ про призов чоловіка, який заявляв про примусове утримання в ТЦК та відсутність реального медогляду. Суддя просто не зміг скасувати вже чинний наказ.

Чому призов вважають незворотним

Головною причиною неможливості скасувати наказ про мобілізацію стало те, що наказ після направлення військовозобов'язаного до військової частини вже вважається повністю виконаним. Чоловік, своєю чергою, стверджував, що у вересні 2025 року його примусово доставили до ТЦК та утримували там понад місяць, а фактичний медичний огляд під час ВЛК взагалі не проводили. Про це йдеться в матеріалах справи №580/1115/26.

На доводи чоловіка відповіли в самому центрі комплектування. Представники зазначили, що поліція доставила чоловіка як порушника правил військового обліку. Пізніше військовозобов'язаний пройшов медичну комісію, був визнаний придатним та згодом направлений для проходження служби у військову частину.

Адвокат громадянина заявив про можливе незаконне позбавлення волі, тому щодо дій ТЦК було розпочато досудові розслідування. Проте суд підкреслив, що сам факт відкриття кримінального провадження чи внесення відомостей до реєстру ще не доводить протиправності дій посадовців.

Оскільки матеріали справи не містять обвинувального вироку суду відносно посадових осіб відповідача за фактами, пов'язаними з призовом позивача, суд доходить висновку, що порушення кримінальних справ не спростовує правомірність дій та рішень відповідача, а тому наведені аргументи позивача є безпідставними,

– йдеться в рішенні.

Суд пояснив, що наказ про мобілізацію є індивідуальним правовим актом одноразової дії. Оскільки чоловік уже перебуває у військовій частині, наказ вичерпав свою чинність і його скасування не призведе до автоматичного звільнення зі служби.

Під час розгляду послалися на практику Верховного Суду, за якою процедура мобілізації після її завершення є незворотною. Крім того, українське законодавство не передбачає незаконну мобілізацію як окрему підставу для звільнення з військової служби.

Нагадаємо, військовозобов'язані можуть оскаржити рішення про мобілізацію через ТЦК або суд, якщо є порушення процедури або підстави для відстрочки.

Необхідно подати письмову заяву з документами до ТЦК або адміністративний позов до суду з доказами порушення. Однак можливе звільнення зі служби суд може підтримати, або ні.

Так, до прикладу, чоловіка призвали на службу приблизно за добу після зустрічі з працівниками ТЦК. Він заявив, що не отримував повістки та направлення на ВЛК і не мав можливості пройти повноцінний медогляд. Суд встановив, що в документах дійсно не було результатів обов'язкових аналізів та досліджень, і сам ТЦК не зміг довести, що їх проводили. Як наслідок, суд скасував довідку ВЛК про придатність, наказ про мобілізацію та наказ про зарахування чоловіка до військової частини.