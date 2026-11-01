Втеча з навчального центру до завершення БЗВП: чи загрожує мобілізованому покарання

Після мобілізації людина одразу стає військовозобов'язаною, а отже вже у навчальному центрі вона має ті ж права й обов'язки, що й безпосередньо на службі. Проте під час базової загальновійськової підготовки закон називає таких службовців "рекрутами".

Спеціальний статус військового в навчальному центрі

Коли громадянин потрапляє в навчальний центр – за правилами він має завершити БЗВП. У цей час уже діють правила військової служби, а незавершене навчання й втеча з місця дислокації цілком правомірно прирівнюється до самовільного залишення частини. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Ті, хто проходить вишкіл одразу отримують військове звання "рекрут". Ідеться про осіб рядового складу, зокрема для громадян, призваних під час мобілізації.

Для мобілізованого служба при цьому починається не після закінчення навчального центру, отримання військово-облікової спеціальності чи направлення до бойової бригади, а з моменту, передбаченого статтею 24 Закону № 2232-XII: як правило, з дня відправлення з ТЦК та СП до військової частини,

– пояснили фахівці.

Тобто СЗЧ призвана людина може скоїти ще на навчанні. За таке порушення відповідно до статті 407 Кримінального кодексу України буде наступати відповідальність.

Аргументи "я ще був рекрутом", "не отримав ВОС", "не закінчив БЗВП" тощо не врятують від підозри в самовільному залишенні частини, якщо є передбачені законом підстави. Навіть залишення навчального центру вже буде порушенням:

якщо мобілізований військовий свідомо без дозволу командира залишив місце служби;

військовий не повернувся з відпустки, чи відрядження.

Проте кримінальна відповідальність людині присуджується після визначенні всіх умов, тривалості відсутності та інших ознак складу правопорушення.

Нагадаємо, що за самовільне залишення частини під час воєнного стану військовому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Уникнути покарання можна, якщо повернутися до частини протягом трьох діб після порушення та надати пояснення командиру.

Судова практика показує, що в деяких випадках, особливо якщо СЗЧ триває короткий час і має обґрунтовані причини, військовослужбовцям можуть призначати штраф.