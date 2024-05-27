Новий закон про посилення мобілізації передбачає введення базової військової підготовки та базової військової служби для призовників замість строкової. ЇЇ можна буде пройти у вузах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та навчальних центрах Збройних Сил України, пише 24 Канал.

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Хто такі рекрути та які їх обов'язки

Базова військова підготовка/служба повинні запрацювати з 1 вересня 2025 року.

Закон передбачає введення звання військового рекрута. Його будуть присвоювати особі, яка проходить випробування при прийнятті на військову службу за контрактом до закінчення випробування. Також звання рекрута надаватимуть тим, хто проходить базову військову службу або призваний на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період протягом строку підготовки у навчальних центрах.

Військова підготовка буде потрібна для здобуття базових навичок та військово-облікової спеціальності, необхідних для захисту України. У мирний час підготовка триватиме 5 місяців: 3 місяці буде загальновійськова підготовка, а ще 2 – на фахову. Під час дії воєнного стану термін підготовки скорочується до 1 місяця, сумарна тривалість БВП буде 3 місяці.

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