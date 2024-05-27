Новый закон об усилении мобилизации предусматривает введение базовой военной подготовки и базовой военной службы для призывников вместо срочной. Ее можно будет пройти в вузах, военных учебных подразделениях высших учебных заведений и учебных центрах Вооруженных Сил Украины, пишет 24 Канал.

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Кто такие рекруты и каковы их обязанности

Базовая военная подготовка/служба должны заработать с 1 сентября 2025 года.

Закон предусматривает введение звание военного рекрута. Его будут присваивать лицу, которое проходит испытания при принятии на военную службу по контракту до окончания испытания. Также звание рекрута будут предоставлять тем, кто проходит базовую военную службу или призван на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период в течение срока подготовки в учебных центрах.

Военная подготовка будет нужна для получения базовых навыков и военно-учетной специальности, необходимых для защиты Украины. В мирное время подготовка продлится 5 месяцев: 3 месяца будет общевойсковая подготовка, а еще 2 – на профессиональную. Во время действия военного положения срок подготовки сокращается до 1 месяца, суммарная продолжительность БВП будет 3 месяца.

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