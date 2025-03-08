Заключение о непригодности гражданина к военной службе ВВК принимает на основе "Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе", передает 24 Канал со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

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Когда мужчины признаются "непригодными" для службы

Основаниями для получения заключения ВВК о непригодности являются:

выявление признаков хронической болезни, которая может негативно влиять на физические или психические способности лица во время выполнения военной службы. Это, например, болезни сердечно-сосудистой системы, хронические заболевания легких и т.д;

выявление физической непригодности, которая может препятствовать выполнению военных обязанностей. Например, недостатки зрения, слуха и другие физические ограничения, которые могут затруднять выполнение военных задач и повышать риск травм.

выявление психической непригодности, которая может влиять на поведение человека и препятствовать выполнению военных обязанностей. Это различные формы психических расстройств, такие как депрессия, шизофрения и т.д;

Вывод ВВК должен быть подтвержден медицинскими документами и анализами, которые были проведены во время медицинского осмотра.

К слову, в Украине запустили электронный кабинет военно-врачебной комиссии, где выводы теперь оформляются онлайн.