Висновок про непридатність громадянина до військової служби ВЛК ухвалює на основі "Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби", передає 24 Канал із посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".

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Коли чоловіки визнаються "непридатними" для служби

Підставами для отримання висновку ВЛК про непридатність є:

виявлення ознак хронічної хвороби, яка може негативно впливати на фізичні або психічні здібності особи під час виконання військової служби. Це, наприклад, хвороби серцево-судинної системи, хронічні захворювання легень тощо;

виявлення фізичної непридатності, яка може перешкоджати виконанню військових обов’язків. Наприклад, вади зору, слуху та інші фізичні обмеження, які можуть ускладнювати виконання військових завдань та підвищувати ризик травм.

виявлення психічної непридатності, яка може впливати на поведінку особи та перешкоджати виконанню військових обов’язків. Це різні форми психічних розладів, такі як депресія, шизофренія тощо;

Висновок ВЛК має бути підтверджений медичними документами та аналізами, що були проведені під час медичного огляду.

До слова, в Україні запустили електронний кабінет військово-лікарської комісії, де висновки тепер оформлюються онлайн.