Перевірка чинності документа в Резерв+: чи потрібно засвідчувати витяг у нотаріуса

Роздрукований електронний військово-обліковий документ із додатка Резерв+ не потребує додаткового засвідчення у нотаріуса. Він має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ, а його чинність перевіряється через QR-код.

Як підтверджується чинність документа в Резерв+

Відповідно до норм законодавства, перевірка чинності та правдивості роздрукованого військово-облікового документа з Резерв+ здійснюється шляхом зчитування QR-коду. Головна вимога полягає в тому, щоб код був цілісним, чітким та придатним для сканування уповноваженими особами. Про це розповів начальник Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України Тимофій Дудін у блозі на Pravo.ua.

Експерт пояснив з посиланням на чинне законодавство України, що військовозобов'язаним не потрібно витрачати кошти та час на відвідування нотаріуса для посвідчення роздрукованого документа з додатка Резерв+. Адже у 2024 році Кабінет Міністрів затвердив, що електронний документ у роздрукованому вигляді має аналогічну юридичну силу, як і стандартний паперовий варіант.

ВОД, сформований у Резерв+ – роздрукований документ – не є копією паперового оригіналу, яку потрібно нотаріально засвідчувати. Його юридична сила визначена законодавством, а достовірність перевіряється за QR-кодом,

– розповів Тимофій Дудін.

За його словами, нотаріус навіть не зможе провести процедуру, бо під час засвідчення копій він має особисто порівняти паперову копію з оригіналом. У випадку з цифровим документом з Резерв+ паперового оригіналу немає.

Проте нотаріус може засвідчити копію військово-облікового документа у традиційній паперовій формі за умови пред'явлення його оригіналу. Це і є практичний сенс цифровізації, яка має спрощувати взаємодію громадян із державою без зайвих процедур.

Нагадаємо, під час перевірки статусу громадян правоохоронці орієнтуються на дані реєстру "Оберіг". Якщо там вказано неправильний статус або є інша невідповідність, людину можуть направити до ТЦК для з'ясування ситуації. Особливо важливо перевіряти дані, якщо вони відрізняються від паперових документів.

Зникнення відстрочки в Резерв+ не обов'язково означає втрату права на неї. Система може не знайти підтвердження необхідних даних у державних реєстрах. Тому найчастіше проблеми з автоматичним продовженням виникають, зокрема, у людей із батьком або матір'ю з інвалідністю I чи II групи, тих, хто доглядає за тяжкохворим членом сім'ї, та батьків трьох і більше дітей. У таких випадках потрібно звернутися до ЦНАП із підтверджувальними документами.