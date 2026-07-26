Чи можуть звільнити з роботи під час воєнного стану: що каже закон

Воєнний стан не скасовує трудове законодавство, але змінює окремі правила взаємовідносин між працівником і роботодавцем. Розповідаємо, коли звільнення є законним, а в яких випадках працівник може захистити свої права.

Чи дозволене звільнення працівника під час воєнного стану

Запровадження воєнного стану не означає автоматичної заборони на звільнення працівників, розповіли у Київському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції. Трудові відносини в цей період регулюються Кодексом законів про працю України, а також Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Працівника можуть звільнити як за його власним бажанням, так і з ініціативи роботодавця, якщо для цього є законні підстави. Зокрема, йдеться про скорочення штату, ліквідацію підприємства, систематичне порушення трудової дисципліни, прогул без поважних причин або інші випадки, передбачені законодавством.

Під час воєнного стану роботодавець також має право звільнити працівника у період його тимчасової непрацездатності або відпустки, за винятком відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, а також відпустки для догляду за дитиною до трьох років. У такому разі датою звільнення вважається перший робочий день після завершення лікарняного або відпустки.

Водночас звільнення повинно бути належним чином оформлене із зазначенням законної підстави та дотриманням усіх процедурних вимог.

У яких випадках працівник може захистити свої права

Роботодавець не має права звільняти працівника без законних підстав або з порушенням встановленої процедури. Якщо працівник вважає звільнення незаконним, він може звернутися до суду з вимогою поновити його на роботі та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Крім того, працівник має право оскаржити наказ про звільнення, якщо вважає, що роботодавець неправильно застосував норми законодавства або не зміг підтвердити підстави для припинення трудових відносин.

Фахівці також рекомендують уважно перевіряти всі документи, які пропонує підписати роботодавець. Якщо виникають сумніви щодо законності звільнення, варто звернутися за консультацією до юриста або до Державної служби України з питань праці.

Попри особливі умови воєнного стану, основні трудові гарантії для працівників продовжують діяти. Тому кожне звільнення має відповідати вимогам законодавства, а порушені права можна захищати у встановленому законом порядку.

До речі, під час воєнного стану в працівників є право взяти додаткову відпустку, причому в необмеженій кількості днів. Для цього потрібна лише згода роботодавця.