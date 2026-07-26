Разрешено ли увольнение работника во время военного положения

Введение военного положения не означает автоматического запрета на увольнение работников, сообщили в Киевском межрегиональном управлении Министерства юстиции. Трудовые отношения в этот период регулируются Кодексом законов о труде Украины, а также Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Работника могут уволить как по его собственному желанию, так и по инициативе работодателя, если для этого имеются законные основания. В частности, речь идет о сокращении штата, ликвидации предприятия, систематическом нарушении трудовой дисциплины, прогуле без уважительных причин или других случаях, предусмотренных законодательством.

Во время военного положения работодатель также имеет право уволить работника в период его временной нетрудоспособности или отпуска, за исключением отпуска в связи с беременностью и родами, а также отпуска по уходу за ребенком до трех лет. В таком случае датой увольнения считается первый рабочий день после окончания больничного или отпуска.

При этом увольнение должно быть надлежащим образом оформлено с указанием законного основания и соблюдением всех процедурных требований.

В каких случаях работник может защитить свои права

Работодатель не имеет права увольнять работника без законных оснований или с нарушением установленной процедуры. Если работник считает увольнение незаконным, он может обратиться в суд с требованием восстановить его на работе и взыскать средний заработок за время вынужденного прогула.

Кроме того, работник имеет право обжаловать приказ об увольнении, если считает, что работодатель неверно применил нормы законодательства или не смог подтвердить основания для прекращения трудовых отношений.

Специалисты также рекомендуют внимательно проверять все документы, которые предлагает подписать работодатель. Если возникают сомнения относительно законности увольнения, стоит обратиться за консультацией к юристу или в Государственную службу Украины по вопросам труда.

Несмотря на особые условия военного положения, основные трудовые гарантии для работников продолжают действовать. Поэтому каждое увольнение должно соответствовать требованиям законодательства, а нарушенные права можно защищать в установленном законом порядке.

Кстати, во время военного положения у работников есть право взять дополнительный отпуск, причем на неограниченное количество дней. Для этого требуется лишь согласие работодателя.