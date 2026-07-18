Украинцы имеют право на несколько дополнительных дней перед отпуском

Военное положение дает право работникам при необходимости брать дополнительные дни отпуска, но без сохранения заработной платы. Об этом сообщили эксперты на сайте Kadroland.

Важно, почему дополнительные дни к ежегодному отпуску работник может получить во время действия военного положения. В настоящее время народные депутаты продлили этот правовой режим до 31 октября 2026 года. Поэтому как минимум до этой даты работодатели по своему усмотрению могут предоставлять подчиненным отпуск без сохранения заработной платы.

Такие нормы предусмотрены частью 3 статьи 12 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Отпуск при необходимости можно оформить на любое количество дней – хоть на 1, хоть на 10. Однако зарплату за эти дни человеку не будут выплачивать, поскольку они не входят в ежегодный оплачиваемый отпуск.

30-дневный предел для неоплачиваемого отпуска "по семейным обстоятельствам" здесь не действует, и его продолжительность определяют стороны в рамках военного положения. Закон не устанавливает минимальной продолжительности в днях для такого отпуска и не запрещает делить его на части,

– написали специалисты.

В таком случае главное – это взаимное согласие с руководством. Каждая часть дополнительного отпуска оформляется отдельным заявлением и приказом.

Во время военного положения работникам разрешается брать дополнительный неоплачиваемый отпуск. Однако стоит помнить, что работодатель не обязан предоставлять такой отпуск автоматически.

Напомним, Конституционный Суд пришел к выводу, что даже во время военного положения работникам должно быть гарантировано право на оплачиваемый отпуск, а для отдельных категорий – и на его продленную продолжительность. Суд подчеркнул, что право на отдых является конституционной гарантией, поэтому его ограничения должны быть четко определены законом и не могут нарушать принцип равенства.

Суд также отменил норму, которая позволяла бессрочно переносить неиспользованные дни отпуска. По мнению КСУ, работники с инвалидностью и несовершеннолетние не должны терять право на продленный оплачиваемый отпуск во время военного положения.