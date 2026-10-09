Чи вплинуть на роботу сервісних центрів МВС блекаути й тривоги: що треба знати українцям

На випадок форс-мажорних обставин у сервісних центрах МВС продумали план, як будуть працювати підрозділи. Фахівці підготували все необхідне, аби послуги надавалися стабільно й безпечно для громадян.

Робота в ТСЦ МВС адаптована до можливих викликів

Головний сервісний центр потурбувався, аби в територіальних підрозділах не було проблем в умовах відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Планується, що послуги надаватимуться безперебійно, адже інфраструктура готова до стабільної роботи та виконання своїх функцій за будь-яких умов. Про це у відповіді на запит 24 Каналу повідомила пресслужба ГСЦ МВС.

За словами працівників, територіальні сервісні центри МВС готові до викликів, бо керівництвом було вжито всіх необхідних організаційних та технічних заходів. Зокрема:

впроваджено системи автономного життєзабезпечення;

підготовлено альтернативні канали зв'язку;

забезпечено захист критично важливої інформації.

Безпека відвідувачів і персоналу теж є пріоритетним завданням під час підготовки підрозділів до роботи в умовах можливих проблем сьогодення.

Здійснити запис до ТСЦ можна без особистого візиту

Українцям також нагадали, що ще з червня 2025 року працює мобільний застосунок для системи керування чергою "Е-запис", який створено для швидкого та безкоштовного онлайн-запису в електронну чергу територіальних сервісних центрів МВС. Відтак запланувати відвідування можна безпосередньо з мобільного телефону. Запис також зручно переглядати, скасовувати. Додатково користувачу надсилаються PUSH-сповіщення про майбутній візит.

У застосунку обов'язкова авторизація через "Дія.Підпис" або BankID, що повністю захищає систему від будь-яких сторонніх маніпуляцій та несанкціонованого втручання,

– йдеться в повідомленні.

Через застосунок можна стати в чергу на:

видачу, обмін чи відновлення посвідчення водія;

складання теоретичних і практичних іспитів;

реєстрацію, перереєстрацію та зняття з обліку транспортних засобів;

відомчу реєстрацію великотоннажних/технологічних транспортних засобів.

До слова, позачергово отримати послуги можуть особи з інвалідністю; ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю І групи; члени сім’ї загиблих Захисників та Захисниць України; військовослужбовці, які проходять військову службу.

Як зазначили в пресслужбі ГСЦ, система керування електронною чергою оптимізує потоки відвідувачів і дозволяє громадянам записуватись просто на визначений час, що своєю чергою суттєво зменшує період очікування для отримання необхідної послуги та дозволяє уникнути скупчення людей у приміщеннях сервісних центрів МВС.

Загалом, як кажуть у державній установі, автоматизація процесів надання адміністративних послуг через електронні сервіси дозволяє усунути людський фактор ще на етапі обробки заяв. Використання алгоритмів і автоматичних систем зменшує ймовірність проявів корупції, оскільки рішення приймаються на основі об’єктивних критеріїв.

Які ще послуги для водіїв доступні онлайн

Нагадаємо, українці можуть замовити нове водійське посвідчення через Дію або Електронний кабінет водія. Готове посвідчення можна забрати особисто в сервісних центрах або чекати на його доставку поштою. Послуга передбачає вибір типу документа, причини звернення, сервісного центру. У кінці користувач підписує заяву й оплачує послугу.

В онлайн-форматі можна внести та виключити відомості про належного користувача транспортного засобу та продовжити термін відповідального зберігання номерних знаків перереєстрованих або знятих з обліку транспортних засобів.

Без особистого візиту людина також може замовити наявні в сервісному центрі МВС номерні знаки, в тому числі й індивідуальні, та здійснити оформлення чи обмін технічного паспорта для транспорту.

Через Дію можливо укласти договір купівлі-продажу транспортного засобу з подальшою перереєстрацією на нового власника.