У Верховній Раді 24 листопада голосували в першому читанні за законопроєкт про процедуру декларування службовців сектору безпеки в умовах воєнного стану. Документ покликаний відновити своєчасний фінансовий контроль за посадовцями, які не беруть безпосередньої участі у бойових зіткненнях. При цьому для військових на передовій діючі пільгові терміни подання звітів повністю зберігаються.

Своєчасний фінансовий контроль за посадовцями СБУ та інших структур

Законопроєкт для посилення контролю за корупцією запропонував президент Володимир Зеленський. Пропозиція змінює терміни щодо звітності військовим, чия служба не пов'язана з фронтом. Раніше дозвіл на відтермінування призводив до тривалого уникнення перевірок та накопичення не поданих декларацій за різні роки. Про це йдеться в картці законопроєкту №16220.

На засіданні 287 народних депутатів підтримали за основу удосконалення декларування й контролю окремих службовців сил безпеки в умовах воєнного стану, передає 24 Канал.

Важливо! Правові зміни зберігають необхідні гарантії для осіб, які внаслідок характеру й умов виконання бойових завдань можуть бути об'єктивно обмежені у можливості своєчасного декларування.

Своїм рішенням народні обранці відкоригували базовий закон. Увага приділена регулюванню відкритості реєстру та повідомлень про майнові зміни. Проєкт №16220 передбачає чітке визначення кола осіб, чиї дані можна вилучати з публічного простору задля безпеки, а також категорій, документи яких приховувати заборонено.

Таким чином відбуватиметься фінансовий контроль щодо осіб, для яких відсутні об'єктивні підстави для відтермінування подання декларацій. Мова йде про службовців, які не беруть безпосередню участь у бойових діях, а також про військовослужбовців, для яких законом передбачено подання декларацій у загальні строки незалежно від участі у таких діях.

Запропонований підхід забезпечить належний баланс між принципами відкритості та прозорості у сфері запобігання корупції й необхідністю забезпечення безпеки відповідних осіб,

– йдеться в пояснювальній записці.

Що саме змінюється після ухвалення законопроєкту №16220

Закон встановлює, що подати декларації не пізніше, ніж за 90 календарних днів після закінчення чи скасування воєнного стану або після звільнення зі служби мають службовці:

ЗСУ;

Національної гвардії;

Держприкордонслужби;

Держспецзв'язку;

Управління державної охорони;

Державної спеціальної служби транспорту;

поліціянти особливого призначення, залучені до бойових дій.

Запропоновано, що повторне залучення суб’єкта декларування до безпосередньої участі у бойових діях у межах визначеного строку не є підставою для продовження зазначеного строку, його зупинення чи переривання або для обчислення цього строку заново,

– зазначають розробники.

Водночас військовослужбовці, які після 2021 року не подавали декларації, мають зробити це не пізніше 90 днів з моменту набрання чинності новим законом, окрім встановлених законом винятків.

Народна депутатка й голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна зазначила, що проєкт дозволить покласти край ситуаціям, коли одні службовці СБУ роблять важливі для захисту речі, інші порушують закон і до того ж ховають статки від декларування.

А парламентар Ярослав Железняк уточнив, що подання декларації спецслужбовцями є не покаранням, а "правом людей знати, хто їх захищає". За його словами, ухвалення такого закону не несе небезпеки для тих, хто працює в тилу.

До слова, голосами "за" 270 наредпів підтримали пропозицію спікера Ради Руслана Стефанчука щодо скорочення строків підготовки до остаточного голосування. Адже ухвалити закон треба вже цього року – це дозволить посадовцям внести декларації вже за 2026 рік.

Нагадаємо, ще одним важливим законопроєктом для України є Антикорупційна стратегія до 2030 року. Верховна Рада України поки що не ухвалила проєкт №15230-д і відкладає розгляд.

Експерти наголошують на важливості впровадження антикорупційних реформ, які покращать якість життя громадян, зокрема у сферах правосуддя, медицини та освіти.