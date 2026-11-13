"Не хочу бути військовозобов'язаним": чоловік намагався захиститися від призову лише заявою

Українець оригінально підійшов до питання військового обліку й навіть затвердив у нотаріуса відсутність у нього статусу військовозобов'язаного. Проте ТЦК такі доводи не цікавили, тож очікувано чоловіка подали в розшук. Крапку у справі поставив суд.

Чоловік нотаріально відмовився від статусу військовозобов'язаного

Українець знайшов оригінальний спосіб затвердити своє небажання бути військовозобов'язаним й звернувся із відповідною заявою до нотаріуса. Про цікаву судову історію розповів адвокат Вячеслав Кирда.

Як написав експерт, у складеному документі українець зазначив, що не має статусу військовозобов'язаного, а тому його не можна залучати до бойових дій. Чоловік підписав свою заяву в присутності приватного нотаріуса. Далі її надіслали керівнику ТЦК та СП.

Логіка чоловіка була такою: якщо він сам себе не вважає військовозобов'язаним, то й викликати його до центру комплектування немає потреби.

Але далі чоловіку все одно сформували повістку для уточнення військово-облікових даних. Повістку він отримав, але до ТЦК не з'явився. Після цього інформацію про порушення внесли до реєстру "Оберіг", а ТЦК направив звернення до поліції щодо його доставлення,

– зауважив Вячеслав Кирда.

Чоловік не погодився з тим, що порушив правила військового обліку й пішов до суду. Справа зареєстрована за номером 639/590/26.

У суді українець продовжував доводити, що право на звільнення від мобілізації давав йому нотаріально оформлений документ про відсутність у нього статусу військовозобов’язаного.

Але судді першої та апеляційної інстанції відмовили в задоволенні позову. Було визначено, що нотаріус дійсно може засвідчити підпис на заяві, але правовий статус людини від цього не змінюється.

️Колегія суддів зазначає, що таке "Сповіщення про правосуб'єктність про відсутність правового статусу "військовозобов'язаний" та про неможливість прийняття участі у бойових діях" не несе в собі права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації або виключення позивача з реєстру як військовозобов'язаного,

– йдеться в постанові Другого апеляційного адміністративного суду.

Нагадаємо, в додатку Резерв+ українці можуть побачити позначку щодо звернення ТЦК до поліції, замість незаконної відмітки про "розшук ТЦК". Адвокат Олег Паньчак пояснив, що повідомлення про "розшук ТЦК" неправомірне, а передача інформації до Нацполіції є законною практикою.

Порушники правил військового обліку потрапляють в розшук, якщо не стали на облік або не з'явилися до ТЦК за повісткою. Статус зникає після оплати штрафу в розмірі мінімум 17 тисяч гривень або після особистого візиту до центру комплектування.