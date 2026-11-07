Допомагатимуть громади: як військові можуть безкоштовно відновити документи

Українські військовослужбовці, які втратили або пошкодили паспорт, отримають змогу відновити документ без власних фінансових витрат. Витрати на обов'язковий адміністративний збір покриватимуть територіальні громади безпосередньо з місцевих бюджетів.

Громади сплатять адмінзбір за захисників

Під час регулярних моніторингових поїздок до бойових підрозділів та навчальних центрів правозахисники постійно фіксують випадки повної відсутності паспортів у захисників. Частина бійців втрачає документи під час виконання бойових завдань, тоді як інші потрапляють на службу взагалі без посвідчення особи. Тому Офіс Військового омбудсмана запропонував ініціативу для громад, які можуть допомогти Захисникам і Захисницям.

Бувають випадки, коли військові опиняються у справжній фінансовій пастці. Без дійсного документа громадянина України неможливо відкрити банківську картку чи актуалізувати персональні дані для отримання грошового забезпечення. Відповідно, бійці не мають доступу до належних виплат і банально не можуть самостійно оплатити адміністративний збір за оформлення нового паспорта.

Вже зараз допомогти таким військовим можуть їхні громади. Ми запропонували, щоб органи місцевого самоврядування сплачували збір замість них – безпосередньо на рахунки ЦНАПу або підрозділу Державної міграційної служби. Для громад це стане ще однією можливістю подякувати своїм землякам, які захищають державу,

– прокоментував головний спеціаліст управління забезпечення реалізації захисту прав військовослужбовців Сергій Бреус.

Кабінет Міністрів погодився, що внесення системних змін до законодавства щодо повного скасування платежу потребує тривалого часу. Тому громадам рекомендували більш практичне рішення.

Гроші на відновлення документів для військових перераховуватимуть безпосередньо з місцевих бюджетів на рахунки центрів надання адміністративних послуг чи підрозділів міграційної служби.

Що потрібно зробити для отримання допомоги

Військовослужбовцю слід звернутися до органу місцевого самоврядування своєї територіальної громади. Офіційну електронну пошту сільської, селищної чи міської ради можна знайти на її сайті.

У зверненні необхідно:

повідомити про факт втрати чи пошкодження паспорта;

написати прохання про фінансову допомогу для його поновлення.

Інші документи, які необхідно мати військовому – це довідка про проходження служби та платіжні реквізити для сплати адмінзбору, отримані в ЦНАП чи підрозділі Державної міграційної служби, із зазначенням суми та призначення платежу.

Нагадаємо, раніше Офіс Військового омбудсмана пропонував запровадити виїзні мобільні групи міграційної служби, щоб бійці не залишали полігони чи шпиталі заради оформлення ID-карток.

Процедура відновлення безпосередньо військових документів залежить від типу документа та органу, що його видав. Військовослужбовці повинні повідомити про втрату документів командира та пройти розслідування для їх відновлення. Ветерани можуть звертатися до ТЦК або відповідних органів.