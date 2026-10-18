Втрата важливих паперів не означає скасування самого статусу військовослужбовця чи ветерана. Головне завдання у такій ситуації – звернутися до компетентної установи та пройти відповідну процедуру поновлення. На цьому наголосили у Житомирському ТЦК.

Відновлення військового квитка та УБД

Якщо зник військовий квиток або посвідчення офіцера, чинним військовим необхідно негайно повідомити про це свого безпосереднього командира та подати рапорт із детальним поясненням обставин зникнення. Після цього у військовій частині проводять службове розслідування та оформлюють папери для повторної видачі.

Для поновлення посвідчення учасника бойових дій військовослужбовці мають звертатися до служби персоналу своєї частини.

Звільнені зі служби особи йдуть до ТЦК та СП, але лише за умови, що саме цей орган уповноважений оформлювати такий документ. Загалом порядок дій диктується тим, яка саме комісія надавала відповідний статус.

Що робити з іншими довідками

Власники інших ветеранських посвідчень можуть звернутися до ЦНАП, місцевого підрозділу з питань ветеранської політики або безпосередньо до Мінветеранів. Для тих, хто продовжує нести службу, алгоритм може визначати орган, де вони перебувають.

Щодо різноманітних довідок та підтверджень статусу, то запити слід направляти до установи, яка їх видала, або до профільного підрозділу військової частини.

Також варто перевіряти наявність інформації в державних реєстрах, щоб отримати електронний документ або витяг.

Перші кроки після зникнення документів

У випадку викрадення документів першочергово слід повідомити поліцію для фіксації цього факту.

Далі необхідно підготувати паспорт, збережені копії втрачених паперів та будь-які інші наявні підтвердження.

З цим пакетом треба подати рапорт або заяву й уточнити вичерпний перелік необхідних документів для конкретного випадку.

Окремо варто пам'ятати про цифрові можливості. Якщо зникло паперове посвідчення ветерана, слід перевірити його наявність у застосунку "Дія", адже електронний варіант має таку саму юридичну силу.