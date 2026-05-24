Як відновити військовий квиток?

І хоча сьогодні в Україні військовий квиток може бути як в електронному, так і в паперовому вигляді, без останнього військовозобов'язаному не обійтися, повідомляє Міністерство юстиції.

Дивіться також Електронний військовий квиток має термін дії: що потрібно знати українцям

Паперовий документ необхідний для деяких процедур, наприклад, щоб знятися з військового обліку.

Тому, якщо військово-обліковий документ загубився, його необхідно відновити. Ця процедура дещо відрізняється залежно від статусу людини.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Військовозобов'язані, призовники та резервісти мають подати заяву на відновлення документа до районного чи міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У заяві необхідно обов'язково вказати, як та коли загубився квиток.

До заяви потрібно додати:

паспорт громадянина України;

кольорове фото розміру 3×4 сантиметри (матове).

Якщо військовий квиток значно пошкоджений, а не повністю втрачений, слід додати його залишки теж.

Рішення про повторну видачу військового квитка приймається керівником ТЦК та СП,

– пояснили в Мін'юсті.

Військовослужбовці мають подати рапорт командиру, вказавши в ньому причини втрати військового квитка. Командування проведе службове розслідування інциденту. І лише тоді військовий може відновити документ.

Після завершення розслідування треба надати:

паспорт громадянина України;

витяг з наказу про результати службового розслідування;

фото розміру 3×4 сантиметри без куточка (матове).

Скільки часу потрібно на відновлення квитка?

Новий військовий квиток мають видати протягом 5 робочих днів від дати реєстрації заяви у районному чи міському ТЦК.

У Мін'юсті наголошують, що заміна військово-облікового документа – це важлива процедура. Тому відомство закликає своєчасно звертатися до ТЦК з необхідними документами.

Дотримання встановленого порядку дозволяє оперативно отримати новий документ та допоможе уникнути можливих правових наслідків, пов’язаних із його втратою або пошкодженням,

– наголошують в Мін'юсті.

Річ у тім, що за українським законодавством кожен призовник, військовозобов'язаний чи військовослужбовець повинен відповідально ставитися до свого військово-облікового документа.

Важливо! Втрата або пошкодження військового квитка вважається адміністративним правопорушенням (стаття 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення). За це передбачений штраф від 510 до 850 гривень, а за повторного порушення та під час дії воєнного стану – від 850 до 1 700 гривень.

Навіщо потрібен паперовий військовий квиток?

Зауважте, що паперовий військовий квиток може знадобитися під час перетину кордону. Хоча електронний військово-обліковий документ із QR-кодом, який формується у застосунку Резерв+, офіційно має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ, і прикордонники приймають обидва формати.

Водночас у ДПС України попереджають про можливі технічні збої в системі "Оберіг". Через це інформація про відстрочку або право на виїзд іноді може оновлюватися із затримкою.

Оскільки застосунок "Резерв+" синхронізується з цією базою, проблеми можуть виникати і з відображенням даних у самому сервісі. Саме тому чоловікам радять завчасно підготуватися, зокрема, мати паперовий військовий квиток.

Водночас прийняти на роботу військовозобов'язаного можуть, якщо він має електронний військово-обліковий документ у "Резерв+". Для цього йому достатньо надати роздруківку з "Резерв+".