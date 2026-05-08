Проте, в електронних реєстрах часто стається збій, який ускладнює роботу на кордоні. Про це у бліцінтерв'ю РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Чи обов'язково чоловіку мати паперовий військовий квиток під час перетину кордону?

Демченко підтвердив, що для перетину державного кордону чоловікам не обов'язково мати паперовий військовий квиток.

Зверніть увагу! Електронний військово-обліковий документ із QR-кодом, сформований у застосунку Резерв+, офіційно прирівнюється до паперового документа, тому на кордоні приймають обидва варіанти.

Водночас у ДПСУ звертають увагу, що через можливі технічні збої в системі "Оберіг" інформація про відстрочку або право на виїзд може не оновитися вчасно. У такому випадку проблеми можуть виникати й у роботі застосунку Резерв+, який синхронізується з цією базою. Саме тому чоловікам радять заздалегідь подбати про додаткові підтвердження своїх даних.

Зокрема, рекомендується мати при собі роздрукований PDF-файл електронного військово-облікового документа або, за можливості, паперовий варіант документа.

Речник ДПСУ зазначає, що оформлення відстрочок та оновлення інформації є відповідальністю територіальних центрів комплектування. Якщо під час перевірки виникають сумніви щодо даних, прикордонники можуть звертатися до ТЦК для уточнення інформації. Однак за відсутності документів людині можуть відмовити у перетині кордону.

Хто може без обмежень виїздити за кордон?

В Україні продовжує діяти загальне правило заборони виїзду за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років під час воєнного стану. Водночас уряд суттєво розширив перелік винятків та пом'якшив обмеження для окремих категорій громадян.

Зокрема, чоловіки віком від 18 до 22 років можуть вільно перетинати державний кордон. Для виїзду їм достатньо мати закордонний паспорт та військово-обліковий документ.

Без обмежень можуть виїжджати й чоловіки старше 60 років, оскільки вони більше не вважаються військовозобов'язаними. Також право на виїзд мають особи з інвалідністю будь-якої групи та громадяни, яких визнали непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

Окремі винятки передбачені й за сімейними обставинами. Виїхати за кордон можуть:

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років,

батьки-одинаки, які самостійно виховують дитину,

опікуни людей з інвалідністю або тяжкохворих родичів.

Чи діють обмеження на перетин кордону для жінок?

В Україні немає загальної заборони на виїзд жінок за кордон під час воєнного стану, однак для окремих категорій громадянок діють певні правила. 6 травня 2026 року Кабмін скасував більшість обмежень для жінок, які працюють на державних посадах. Тепер вільно перетинати кордон можуть жінки, які працюють в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також на державних підприємствах.

Раніше для них виїзд був можливий лише у службове відрядження або за наявності особливих підстав, зокрема для відвідування дітей за кордоном. Нові правила суттєво спростили процедуру виїзду для цієї категорії громадянок.

Проте існують окремі умови для жінок із медичною або фармацевтичною освітою. Попри обов'язкову постановку на військовий облік, це не означає автоматичної заборони на виїзд з України. Наразі Держприкордонслужба не застосовує обмежень щодо виїзду жінок-медиків та фармацевтів, якщо вони не є військовослужбовицями.