Що вимагала мати?

Жінка, яка позичила гроші доньці, через суд вимагала повернути 30 тисяч євро, згідно з підписаним у 2018 році договором. Коли її донька отримала гроші та придбала квартиру, то вона проживала з чоловіком у шлюбі. Тобто житло можна вважати спільною власністю, а тому стягнути кошти позикодавець вимагала не лише з доньки, але також з її чоловіка. Про це йдеться в матеріалах справи, пише "Судово-юридична газета".

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Спочатку справу розглянув Кам’янець-Подільський міськрайонний, який довів, що позика й договір про неї дійсно існували, а кошти не поверталися жінці. Тому за рішенням суду донька мала повернути матері 15 тисяч євро.

Що вирішили судді?

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні частини, де жінка вимагала гроші від свого зятя. Мовляв, правових підстав для цього не було, тобто в розписці не йшлося про це зобов'язання.

Тоді позивачка звернулася до апеляційного суду. Вона намагалася довести, що гроші передавалися для потреб родини, бо за них вони придбали житло. Тому чоловік повинен віддавати борг на рівні з позичальницею. Суддя, вивчаючи всі факти врахував, що для стягнення боргу з обох з подружжя потрібно, щоб укладення правочину відбувалося саме в інтересах сім'ї з письмовою згодою іншого члена. Але в цьому випадку договір позики укладався безпосередньо між позивачкою та позичальницею, без залучення третіх осіб.

Тобто, за висновками суду, перебування позичальниці у шлюбі та придбання спільного майна не дає підстав вимагати гроші з її чоловіка. Суд застосував норми Цивільного та Сімейного кодексів і визначив, що грошові зобов'язання в цьому випадку виникли тільки в дружини. Тобто рішення суду першої інстанції було законним.

Було визначено, що наявність зареєстрованого шлюбу не повинна покладати відповідальність за борги на обох з подружжя, якщо на це не було відповідної згоди. Але для того, щоб можна було посилатися на покупку в інтересах сім'ї, потрібні докази, яких позивачка не надала. А чоловік не давав згоди на укладення договору та не брав участь в його реалізації.