Уряд хоче закрити "лазівку": штрафи за фінансові порушення можуть сильно зрости

Уряд хоче, аби в Україні на високому рівні залишалася фінансова дисципліна. Тому Міністерство фінансів передало на розгляд народних депутатів законопроєкт, спрямований на підвищення ефективності державного фінансового контролю.

Кабмін переглянув розмір штрафів і строки притягнення до відповідальності за фінансові порушення

Ефективність державного контролю планують посилити за допомогою ухвалення законопроєкту №15043. У Мінфіні вважають, що чинні строки притягнення до адміністративної відповідальності за порушення фінансового законодавства треба збільшити, бо проблеми іноді виявляються занадто пізно, щоб покарати винних. Про це повідомили на сайті Верховної Ради.

Порушники фінансового законодавства часто уникають суду, бо заходи державного контролю відбуваються вже після закінчення строків накладення стягнення. Тобто встановлена відповідальність стає зовсім недієвою.

Тому Кабінет Міністрів подав на розгляд верховної Ради проєкт Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань".

Міністерство вже вдруге готує подібний документ – вперше його відкликали через припинення повноважень попереднього складу Кабміну.

Тому нова ініціатива має змінити строки притягнення до адміністративної відповідальності. Також у проєкті йдеться про те, що штрафи за порушення законодавства з фінансових питань не переглядалися з 1996 року, тому їх варто осучаснити.

Протягом одного року з дня вчинення злочину порушників фінансового законодавства матимуть право притягувати до відповідальності. Розмір штрафу сягатиме:

за перше порушення: 50 – 70 неоподатковуваних мінімумів (нині це 850 – 1 190 гривень);

за повторне протягом року: від 60 до 80 неоподатковуваних мінімумів (1 020 – 1360 гривень).

Уряд очікує, що все ж в країні діятиме невідворотність адміністративної відповідальності за порушення фінансового законодавства, а заходи державного фінансового контролю будуть правильно працювати.

Що саме вважається порушенням фінансового законодавства

Згідно зі статтею 164-2 КУпАП, порушенням закону є приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків. Також незаконними є неведення бухгалтерського обліку., або ведення його з порушенням установленого порядку.

Штрафом також карається внесення неправдивих даних до фінансової звітності, неподання фінансової звітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризацій грошових коштів і матеріальних цінностей.

Відповідальність передбачена за несвоєчасне подання на розгляд, погодження або затвердження річного фінансового плану підприємства державного сектору економіки та звіту про його виконання.

Якщо фізична чи юридична особа перешкоджає працівникам органу державного фінансового контролю у проведенні ревізій та перевірок, невжиття заходів щодо відшкодування з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності, то її так само карають за порушення законодавства у сфері фінансів.