Заяву надіслали поштою: як суд зобов'язав ТЦК розглянути документи на відстрочку

Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК та зобов'язав його розглянути заяву військовозобов'язаного про надання відстрочки від мобілізації. У справі розмежували вимогу особисто подати документи та обов'язок прибути до органу.

Особиста відправка документів поштою є належним повідомленням

Військовозобов'язаний чоловік, яки має право на відстрочку, двічі надсилав до територіального центру комплектування заяви через поштовий зв'язок. До документів він додав копії паспорта, податкового номера, свідоцтва про шлюб та довідки МСЕК. Проте, як свідчить рішення у справі №420/39436/24, ТЦК заявив, що не має обов'язку розглядати звернення, оскільки заявник не звернувся особисто.

Чоловік почав захищати свої права, тож знову подав позов до суду з вимогою визнати таку бездіяльність протиправною та змусити комісію ухвалити процесуальне рішення.

Суд детально проаналізував законодавство про мобілізаційну підготовку та Порядок №560 і дійшов висновку, що вимога "особисто повідомити" або "подати" не означає, що людина повинна особисто прибути кудись, щоб подати документи на відстрочку.

Оскільки військовозобов'язаний сам підписав і направив папери поштою, а ТЦК їх фактично отримав, процедуру особистого подання було дотримано.

За Порядком № 560 спеціальна комісія при ТЦК зобов'язана розглянути отриману заяву протягом 7 днів з дати надходження та ухвалити рішення про надання відстрочки або мотивовану відмову. Ігнорування звернення чи надання листів-роз'яснень замість офіційного рішення комісії є порушенням адміністративної процедури.

Чому це рішення важливе для військовозобов'язаних

Одеський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов, зобов'язав ТЦК розглянути заяви по суті та ухвалити одне з двох передбачених законом рішень, а також стягнув на користь позивача судовий збір.

Водночас суд не надав відстрочку автоматично замість комісії, а лише повернув процес у правове поле. Тобто рішення підтверджує, що особиста відправка належно засвідчених документів поштою є офіційним зверненням, яке ТЦК зобов'язаний розглянути по суті.

Нагадаємо, раніше адвокатка Дар'я Тарасенко зареєструвала петицію щодо спрощення оформлення відстрочок. За її словами, зараз чоловіки фактично обмежені в можливості оформлення документів дистанційно, бо не всі можуть особисто з'явитися у ЦНАП або подати документи через Резерв+.