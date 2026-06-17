ТЦК затримали чоловіка, який виховував 8 дітей: Омбудсман наголосив на загальній проблемі

Територіальний центр комплектування мобілізував чоловіка, який виховував 8 дітей. Його затримали на понад чотири години й могли призвати до війська лише через те, що він не оформив вчасно відстрочку.

Чоловіка, який має право на відстрочку ледь не мобілізували

Чоловік виховує 8 дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячому будинку сімейного типу. Під час відпочинку в Івано-Франківській області його затримали нібито через порушення правил мобілізації. Проблема виникла через те, що чоловік, маючи право на відстрочку, не подав до ТЦК відповідні документи. Про це повідомив Омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець.

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Завдяки тому, що Уповноважений Верховної Ради втрутився в ситуацію й повідомив про статус чоловіка, йому дозволили пройти військово-лікарську комісію й надалі оформити відстрочку.

Дмитро Лубінець вкотре наголосив, що якщо людина має право на звільнення від мобілізації, то вона має закріпити його подачею документів. Автоматично відстрочка не надається, тому без проходження необхідної процедури навіть такого військовозобов'язаного можуть мобілізувати.

Зокрема повне право на оформлення відстрочки мають опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та патронатні вихователі. Якщо вони виховують дітей, віком до 18 років, то оформити документи потрібно своєчасно, аби не було порушене ні право батьків, ні дітей.

Оформити відстрочку зараз стало легше завдяки використанню застосунку Резерв+ або зверненню в Центри надання адміністративних послуг.

Дмитро Лубінець додав, що через виникнення таких проблем, в Україні варто провести системну реформу підходів до мобілізаційних процедур. Це потрібно, що б люди з правом на законну відстрочку не мали доводити його вже на місці або безпосередньо під час "бусифікації".

Які документи потрібні опікунам для оформлення відстрочки?

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку батьки-вихователі та опікуни мають за наявності посвідчення батьків-вихователів або рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, документів про влаштування дітей до нього, свідоцтв про народження дітей та безпосередньо заявина відстрочку.

Сама наявність права на відстрочку не означає автоматичного внесення відповідної інформації до реєстрів ТЦК. Саме тому юристи радять оформлювати відстрочку одразу після виникнення підстав для її отримання.

Хто має право на відстрочку в Україні?

Право на відстрочку мають люди з інвалідністю, багатодітні батьки, особи, які доглядають за родичами, студенти, аспіранти та докторанти денної форми навчання, а також окремі категорії педагогів і науковців. Для підтвердження права необхідно подати відповідні документи до ТЦК або скористатися іншими передбаченими механізмами оформлення.

Для оформлення відстрочки через ЦНАП військовозобов’язаний повинен особисто подати заяву або забезпечити, щоб вона містила його власне волевиявлення. Судова практика свідчить, що направлення документів поштою також може вважатися належним способом звернення, якщо заяву підписав сам заявник.

Позначка в Резерв+ про "відстрочку до завершення мобілізації" означає, що право на відстрочку діє протягом усього періоду мобілізації, якщо не зміняться обставини, які стали підставою для її надання. Водночас користувачам радять періодично перевіряти актуальність даних у застосунку та стежити за повідомленнями щодо можливого оновлення інформації або документів.