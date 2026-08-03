Переоформлення відстрочки без складнощів: з'явилося важливе оновлення для українців

Якщо у військовозобов'язаного з'явилася інша підстава для оформлення відстрочки, але при цьому в нього є чинна, то її не скасують, доки триває розгляд документів. Міністерство оборони нагадало правила переоформлення відстрочки.

Українці можуть переоформити відстрочку за іншою підставою

Нові правила оформлення відстрочки, затверджені Кабінетом Міністрів України, гарантують, що людину не зможуть мобілізувати, якщо в неї змінилися підстави для відстрочки. Тобто подання нової заяви не впливає на чинність вже наявного звільнення від мобілізації. Про це повідомили в Міноборони.

Якщо людина має кілька підстав для відстрочки й хоче змінити одну на іншу, що передбачені статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", то вона не ризикує втратити тимчасове звільнення.

Згідно з новими правилами, чинна відстрочка не скасовується, доки комісія ухвалює рішення щодо нової підстави. Але це правило не діє, якщо відстрочка все ж підлягає скасуванню.

Якщо комісія дозволяє переоформити звільнення, то після проведення процедури попередня відстрочка анулюється. Нові дані натомість вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Якщо ж зміна підстави неможлива, то чинна відстрочка діятиме до її кінцевого терміну.

Як подати заяву на переоформлення відстрочки

Українці можуть подати документи для оформлення чи зміни підстави для відстрочки у ЦНАПах, чи через портал Дія.

Перебування людини на військовому обліку перевіряється автоматично, так само як і наявність, або відсутність відстрочки.

Важливо, що система не дасть сформувати заявку, якщо людина не стала на військовий обліку чи не має підстав, аби переоформити відстрочку. Проте якщо до завершення строку дії відстрочки залишилося менше, ніж 30 днів, то військовозобов'язаний зможе подати документи.

Нагадаємо, що Кабмін зробив так, аби надання та переоформлення відстрочки вдало цифровізувалося, а сама процедура була прозорою і передбачуваною для військовозобов'язаних.