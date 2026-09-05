Відстрочка зникла з Резерв+: що робити за таких обставин
Відображення відстрочки у застосунку Резерв+ є вельми важливим для військовозобов'язаних українців. Але наразі майже всі відстрочки – понад 90% – продовжуються автоматично.
Чому відстрочка може не відображатися у застосунку Резерв+
Наразі більшість українців можуть подовжити відстрочку від мобілізації без заяв, довідок тощо, про що йдеться на сайті Міністерства оборони України.
Але бувають випадки, коли система не знаходить потрібних даних у реєстрах. Найчастіше це стосується трьох категорій громадян:
- особи, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
- люди, які доглядають за тяжкохворим членом сім'ї;
- батьки трьох та більше дітей.
У таких випадках для продовження відстрочки необхідно особисто звернутися до будь-якого зручного ЦНАПу з відповідними документами,
– пояснили в Міноборони.
Слід також додати, що може виникнути помилка після запиту на відстрочку від мобілізації. Річ у тім, що іноді велика кількість запитів може спричинити навантаження на державні реєстри.
Українцям радять подати запит ще раз – вже за 48 годин. Але якщо проблема не зникне, то слід звернутися до ЦНАП.
Адвокатка Меюс Яна у соціальній мережі Instagram пояснила, що варто робити, якщо відстрочка зникла з застосунку:
- оновити додаток до останньої версії;
- спробувати подати запит на відстрочку повторно;
- звернутися з заявою про верифікацію даних;
- подати звернення до служби підтримки "Резерв+", якщо помилка технічна.
Нагадаємо, що ТЦК наразі більше не приймають заяви від громадян щодо відстрочки. Але сам ЦНАП рішення про відстрочку не ухвалює.
Зокрема, незабаром через застосунок Резерв+ оформляти відстрочку зможуть вчителі та інші працівники галузі освіти. Зараз нова функція перебуває на етапі тестування.