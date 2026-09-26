Виключили з військового обліку: що це означає та чим відрізняється від зняття

Статус виключення з військового обліку часто плутають зі зняттям з військового обліку. Українці вважають, що ці поняття є однаковими чи хоча б схожими між собою. Однак на практиці це не так.

Що таке виключення з військового обліку

Виключення з військового обліку – це коли на людину більше не поширюються правила, які застосовуються до призовників, військовозобов’язаних та резервістів у межах військового обліку, про що зазначили у Центрі правової допомоги.

Водночас зняття з військового обліку зазвичай пов’язане з переміщенням особи. Наприклад, коли йдеться про переїзд та постановку на облік за новим місцем перебування.

Водночас виключення з військового обліку застосовується у чітко визначених законом випадках,

– наголошують у матеріалі.

Наприклад, якщо мова йде про непридатність до служби або досягнення граничного віку.

Зокрема, статус у реєстрі "Оберіг" має змінитися, а в електронному кабінеті (а також в застосунку "Резерв+") повинно відображатися, що людина виключена з обліку.

Закон передбачає конкретні підстави, коли людину можуть виключити з військового обліку:

смерть або визнання безвісно відсутньою;

припинення громадянства України;

визнання непридатним до військової служби (за результатами процедури з військово-лікарською комісією);

досягнення граничного віку перебування в запасі;

окремі спеціальні випадки, які прямо прописані в законі.

Нагадаємо, що українці можуть мати різні статуси у "Резерв+". Наприклад, статус "На обліку" означає, що військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку.

Водночас статус "У розшуку" свідчить про порушення правил цього самого обліку.