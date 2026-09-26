Виключили з військового обліку: що це означає та чим відрізняється від зняття
Статус виключення з військового обліку часто плутають зі зняттям з військового обліку. Українці вважають, що ці поняття є однаковими чи хоча б схожими між собою. Однак на практиці це не так.
Що таке виключення з військового обліку
Виключення з військового обліку – це коли на людину більше не поширюються правила, які застосовуються до призовників, військовозобов’язаних та резервістів у межах військового обліку, про що зазначили у Центрі правової допомоги.
Водночас зняття з військового обліку зазвичай пов’язане з переміщенням особи. Наприклад, коли йдеться про переїзд та постановку на облік за новим місцем перебування.
Водночас виключення з військового обліку застосовується у чітко визначених законом випадках,
– наголошують у матеріалі.
Наприклад, якщо мова йде про непридатність до служби або досягнення граничного віку.
Зокрема, статус у реєстрі "Оберіг" має змінитися, а в електронному кабінеті (а також в застосунку "Резерв+") повинно відображатися, що людина виключена з обліку.
Закон передбачає конкретні підстави, коли людину можуть виключити з військового обліку:
- смерть або визнання безвісно відсутньою;
- припинення громадянства України;
- визнання непридатним до військової служби (за результатами процедури з військово-лікарською комісією);
- досягнення граничного віку перебування в запасі;
- окремі спеціальні випадки, які прямо прописані в законі.
Нагадаємо, що українці можуть мати різні статуси у "Резерв+". Наприклад, статус "На обліку" означає, що військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку.
Водночас статус "У розшуку" свідчить про порушення правил цього самого обліку.