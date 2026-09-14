"Сюрпризи" на кордоні можливі: кому й навіщо треба звернутися до адвоката перед виїздом

Виїзд за кордон для військовозобов'язаних вимагає ретельної підготовки. Тому існують випадки, коли без консультації адвоката й аналізу пакета документів, чи перегляду підстав людина не може обійтися.

Залучення адвоката під час перетину кордону допомагає уникнути проблем

Фахівець не допомагає військовозобов'язаному виїхати за кордон, але суттєво зменшує ризик виникнення проблем безпосередньо на контролі. У час, коли перетин кордону для військовозобов'язаних суворо обмежений, людина повинна ще до поїздки чітко розуміти, чи має вона відповідне право. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокат Антоніна Ярем, яка допомагає розв'язувати юридичні питання щодо перетину кордону.

Експерт наголосила, що українцю не достатньо мати лише певну життєву обставину. Вона сама по собі не завжди означає, що можна приїхати з відповідним документом на кордон. У цій справі, зокрема, важливо правильно визначити правову підставу для виїзду і перевірити увесь пакет документів.

Адвокат каже, що люди іноді припускаються помилок, орієнтуючись на досвід інших.

Антоніна Ярем Адвокат Часто кажуть "Мій знайомий виїхав з такими документами, значить і я виїду, у мене все буде теж нормально". Але в питаннях перетину кордону дві зовні схожі ситуації юридично можуть суттєво відрізнятися. Тому я особисто рекомендую звертатись до адвоката не тоді, коли ви вже стоїте на пункті пропуску і отримуєте відмову, а заздалегідь.

Допомога фахівця потрібна, аби перевірити конкретну підставу для виїзду та документи, провести консультацію. Адвокат розповідає про актуальні вимоги законодавства і вказує на ризики, які можуть виникати ще до поїздки.

Допомога фахівця дозволяє правильно оформити виписки, накази, військово-облікові документи з актуальними відмітками. Крім того, адвокат може комунікувати з прикордонниками та роз'яснювати норм законодавства безпосередньо на пункті пропуску в разі виникнення суперечливих ситуацій. Якщо виїзд було заборонено безпідставно, то фахівець може складати скарги та позови до суду.

За словами Антоніни Ярем, у випадку відмови не варто сперечатися з прикордонниками. У такому випадку можна вимагати офіційне рішення про відмову, де будуть зазначені причини.

Після цього ваш адвокат може оцінити законність такого рішення і визначити, чи є підстави для його оскарження, або чи необхідно усунути недоліки в документах. Я завжди наголошую клієнтам, що адвокат не створює людині право на виїзд, адвокат допомагає правильно реалізувати те право, яке вже передбачене законом,

– говорить експерт.

Антоніна Ярем наголосила: якщо хтось обіцяє військовозобов'язаному 100% допомогу в виїзді за кордон, то це вже має насторожити. Добросовісний адвокат не може гарантувати, що посадова особа на кордоні ухвалить рішення про дозвіл на виїзд. Його завдання – підготувати документи або мінімізувати юридичні ризики, але не давати гарантії, які від нього не залежать. Адже, як каже фахівчиня, в адвокатській професії загалом заборонено надавати будь-які гарантії.

Нагадаємо, що чоловіки призовного віку, яких остаточно виключили з військового обліку та визнали невійськовозобов’язаними, мають право на виїзд за кордон. Проте для перетину кордону потрібно мати документальне підтвердження виключення з військового обліку та відповідний статус у військово-обліковому документі.

Наявність бронювання сама по собі теж не гарантує, що чоловіка випустять за кордон у відпустку. Це підтвердив Львівський окружний адміністративний суд у справі №380/7342/26. Прикордонники не дозволили військовозобов'язаному перетнути кордон через неналежно засвідчену копію наказу про відпустку. Суд пояснив, що оригінал наказу про відпустку зберігається на підприємстві, тому працівнику видають копію або витяг.

Окремої чіткої процедури для виїзду заброньованих працівників саме у відпустку правила не встановлюють, тому прикордонники оцінюють документи та мету поїздки під час контролю.