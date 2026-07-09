Виїзд за кордон для невійськовозобов'язаних

Якщо чоловік вже не стоїть на обліку й остаточно отримав статус невійськовозобов'язаного, то його мають випустити за кордон. Хоча правила військового обліку та виїзду за кордон регулюються різними законами, але саме в цьому випадку фахівці одностайно кажуть, що за наявності документів проблем не має бути. Про це йдеться на порталі "Юристи.UA".

Чоловік запитав експертів, чи може він перетинати кордон, якщо був визнаний непридатним через хворобу хребта й був повністю виключений з обліку. Юристи пояснили, що право на виїзд з України чоловік беззаперечно має, але прикордонники теж уповноважені перевіряти документи за потреби.

Так юрист Сергій Богун зауважив, що в застосунку Резерв+ чоловіка є статус "невійськовозобов'язаний". Отже, крім висновку ВЛК він повинен мати ще й протокол про рішення. Ці документи дають право на вільний виїзд з України.

Юрист Владислав Дерій додав, що загальне правило на прикордонному контролі залишається незмінним – у чоловіків віком від 18 до 60 років можуть перевіряти військово-обліковий документ у паперовій чи електронній формі.

Тобто, особам, які мають право на виїзд потрібно підготувати:

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ з позначкою про виключення з військового обліку;

свідоцтво про хворобу від ВЛК (теж бажано мати) або протокол засідання медиків.

Якщо вам за вигаданими причинами не дозволяють перетнути кордон, ви повинні вимагати письмову відмову у такому праві, що оформляється у вигляді рішення. Далі її може скасувати чи змінити начальник органу охорони державного кордону або суд,

– розповів юрист.

Нагадаємо, адвокат Олег Паньчак розповів 24 Каналу, що статус "невійськовозобов'язаний" фактично означає, що людина не перебуває на військовому обліку. Але "зняття з обліку" – це не синонім цього поняття. За словами експерта, зняття часто має технічний характер, наприклад, у зв’язку зі зміною місця проживання чи постановкою на облік в іншому ТЦК.

Список громадян, яких можуть виключити з обліку, міститься в статті 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Додамо, що чоловіки, які мають право на перетин кордону під час воєнного стану, про всяк випадок повинні мати додаткове підтвердження своїх даних. Через можливі технічні збої в реєстрі "Оберіг" деякі відомості про відстрочку чи інші підстави для виїзду може не відобразитися вчасно. Ідеально буде, якщо людина матиме PDF-версію військово-облікового документа або його паперовий варіант.