Чоловік показав пенсійне посвідчення в Дії: чи законно йому відмовили у виїзді за кордон

Перетин кордону із цифровим пенсійним посвідченням у застосунку Дія без надання паперового оригіналу згідно з законом не забороняється. Тому суд визнав протиправною відмову прикордонників випустити українця за межі держави.

Електронний документ у Дії повністю рівнозначний паперовому

Історія розпочалася на пункті пропуску Чоп, де чоловік намагався виїхати з України разом із дружиною, яка має II групу інвалідності. Метою поїздки було її лікування за кордоном. Як свідчать матеріали справи №260/4593/24, суд підтвердив незаконність дій прикордонників, які відмовили громадянину в перетині кордону через відсутність паперового пенсійного посвідчення його дружини.

На прикордонному контролі чоловік надав потрібні документи: закордонні паспорти, свідоцтво про шлюб, довідку до акта огляду МСЕК та військовий квиток офіцера запасу. Пенсійне посвідчення дружини було електронним, його показували через застосунок Дія.

Однак прикордонник відмовив у виїзді, вимагаючи оригінал або нотаріально посвідчену копію паперового документа.

Суди двох інстанцій встановили, що електронне відображення пенсійного посвідчення у застосунку Дія має абсолютно таку ж юридичну силу та строк дії, як і паперове посвідчення.

Згідно з порядком Пенсійного фонду України, використання цифрового документа в застосунку Дія не вимагає додаткового пред'явлення його паперового аналога. Отже, вимога прикордонників надати паперовий документ була юридично безпідставною.

Рішення про відмову має бути чітко обґрунтованим

Суд також звернув увагу на дефект самого рішення про відмову. Формулювання про абстрактну "відсутність підстав виїзду" без вказівки конкретного документа є порушенням вимог законності та обґрунтованості.

Оскільки чоловік надав увесь необхідний пакет документів і дійсно супроводжував дружину з інвалідністю, суд скасував протиправну відмову прикордонної служби.

Нагадаємо, для виїзду військові повинні мати наказ командування, відпускний квиток зі штампом, закордонний паспорт і військово-обліковий документ. Метою поїздки може бути участь у міжнародних операціях, сімейні причини, чи лікування за кордоном.

Для отримання дозволу на виїзд службовець повинен подати рапорт з обґрунтуванням мети поїздки.