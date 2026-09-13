Бронь не гарантує виїзд: суд захистив прикордонників, які не випустили чоловіка за кордон

Львівський окружний адміністративний суд визнав правомірною відмову прикордонників у виїзді за кордон заброньованому працівнику критичного підприємства задля відпустки. Військовозобов'язаному бракувало засвідчення одного документа.

Чому оригінал наказу не підходить для перетину кордону військовозобов'язаним

В одній зі справ, яку розглядав Львівський окружний адміністративний суд, працівник мав чинне бронювання від мобілізації, підтверджене у застосунку Резерв+. Попри це, під час спроби перетнути кордон прикордонники вимагали документи, які належним чином підтверджують підставу поїздки під час воєнного стану. Про це йдеться в матеріалах справи №380/7342/26.

Позивач переконував, що надав оригінал наказу про відпустку, який не потребує печатки. Натомість прикордонна служба розцінила документ як незасвідчену копію та відмовила у виїзді.

Суд звернув увагу на Правила організації діловодства, затверджені наказом Мін'юсту №1000/5. Згідно з ними, оригінал наказу про відпустку завжди повинен зберігатися в архіві підприємства, а працівникові на руки видають виключно копію або витяг.

Копія документа набуває юридичної сили лише після правильного засвідчення. Для цього на ній проставляють відмітку "Згідно з оригіналом", зазначають посаду, підпис, ім'я, прізвище та дату, а також скріплюють печаткою установи чи кадрової служби за її наявності.

Оскільки працівник подав копію без належного оформлення, суд визнав рішення ДПСУ законним і відмовив у виплаті матеріальної та моральної шкоди на суму понад 21 тисячу гривень.

Військовозобов'язаним нагадали, що наявність "броні" не означає, що буде автоматичний дозвіл на виїзд. Правила передбачають, що окремої процедури для виїзду заброньованих осіб у відпустки немає, тому прикордонники щоразу окремо оцінюють мету поїздки.

Юристи наголошують: наказ про відпустку для перетину кордону складається на фірмовому бланку компанії. У ньому прописують необхідні реквізити та підстави для його видання. У тексті наказу пишуть зазначити причину відпустки, її тривалість, дату початку та закінчення, а також інші важливі деталі.

Судді підкреслили, що ця відмова є разовою і чоловік зможе виїхати з України після того, як оформить копію наказу про відпустку за всіма правилами діловодства.

Нагадаємо, раніше прикордонники відмовилися пропустити в Польщу заброньованого юриста. Йому без пояснення причин заборонили виїзд у службове відрядження. Тоді рішення ДПСУ суд скасував через відсутність обґрунтованих підстав у письмовій відмові.