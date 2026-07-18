Виїзд жінок за кордон: кому заборонено покидати Україну в 2026 році

Питання виїзду жінок за кордон залишається темою, яка окутана міфами. Однак, станом на сьогодні більшість українок таки можуть перетинати кордон.

Хто з жінок не може виїхати з України

Але жінки-військовослужбовиці можуть виїжджати за межі країни лише за наявності відповідного дозволу командування, про що повідомили у Департаменті правового забезпечення Дніпровської міської ради.

Перетин кордону військовослужбовцями наразі здійснюється на підставі рішень:

Міністра оборони України;

чи інших керівників інших військових формувань щодо виконання завдань у сфері безпеки та оборони.

Що стосується жінок з медичною та фармацевтичною освітою: вони перебувають на військовому обліку, але не проходять військову службу. Тобто ці особи й не належать до категорії військовослужбовців. Слід відзначити, що сам факт перебування на військовому обліку не є підставою для обмеження права на виїзд за кордон.

Але незмінними залишаються індивідуальні обмеження. Крім того, будь-які урядові зміни не скасовують рішень судів.

Водночас тимчасова заборона на виїзд може застосовуватися:

до людей, щодо яких існують невиконані судові рішення;

українок із заборгованістю зі сплати аліментів;

громадянок України, стосовно яких діють відповідні процесуальні обмеження у кримінальних провадженнях.

Перевірити наявність заборони на виїзд можна через сервіс "Особистий кабінет", який дозволяє отримати інформацію щодо тимчасових обмежень. Але обмеження, які пов’язані з воєнним станом та спеціальними правилами перетинання кордону, у цьому сервісі не відображаються.

Таким чином, за кордон не можуть виїхати жінки, які є військовослужбовицями. Для цього їм потрібен спеціальний дозвіл. Ба більше, це перетнути кордон можуть заборонити українкам в індивідуальному порядку.

Що ще варто знати про виїзд жінок за кордон

Нагадаємо, що в Україні набрав чинності безперешкодний виїзд за кордон для працівниць органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств і структур. Він діє від понеділка, 11 травня.

Органи влади, підприємства та установи за три дні повинні направити до Державної прикордонної служби списки жінок, які не мають права на перетин кордону. Зокрема, це стосується жінок, які обіймають керівні посади.