Хто з жінок може перетинати кордон?

Тепер додаткових обмежень для перетину кордону жінками немає. Завдяки рішенню Кабінету Міністрів вдалося спростити порядок виїзду за кордон для окремих категорій жінок. Про це йдеться у відповідній постанові № 587.

Такі зміни внесли до правил перетинання державного кордону України. Від понеділка, 11 травня, постанова набрала чинності. Безперешкодний виїзд за кордон тепер можливий для працівниць органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств і структур.

Раніше в коментарі 24 Каналу адвокат Вадим Гречківський уточнював, що за кордон державні службовиці могли їхати лише як супровідники для дітей. Законодавство не передбачало, що ця категорія буде їхати з країни. Фактично жінки стикалася з обмеженнями під час виїзду за кордон через невизначеність правил та різне трактування їх прикордонниками. Нині ж відбулися зміни.

Так виїзд за кордон дозволили всім працівницям державних органів, крім тих жінок, які обіймають саме керівні посади. Органи влади, підприємства та установи за три дні повинні направити до Державної прикордонної служби списки жінок, які отримали не мають права на перетин кордону.

Хто з жінок досі не має права на перетин кордону?

Згідно з постановою ще частина жінок під час воєнного стану не може їхати з України. Все через те, що їхні посади на державній службі є дуже важливими й не передбачають права на перетин кордону під час особливого періоду. Серед них:

члени Кабінету Міністрів, їхні заступники та заступники міністрів;

керівники центральних органів виконавчої влади, їх заступники;

керівник Апарату Верховної Ради України, його заступники;

державні секретарі міністерств;

деякі посадовці Офісу Президента й допоміжних органів і служб, утворених Президентом;

заступники голови Служби безпеки;

голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Рахункової палати, Центральної виборчої комісії;

деякі посадовиці Ради національної безпеки і оборони України, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Національного банку;

голови місцевих держадміністрацій та їхні заступники;

судді Верховного Суду, Конституційного Суду України, прокурори Офісу Генерального прокурора;

керівники й заступники державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

голови обласних та районних рад; міські, селищні, сільські голови та їхні заступники.

голови та членів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі.

Уряд пояснює зміни необхідністю чітко розмежувати категорії посадовців, для яких обмеження на виїзд залишаються критично важливими в умовах воєнного стану. Це насамперед – для посадовиць, які мають доступ до державного управління, стратегічних рішень або інформації, важливої для держави.

Що передувало?

Відтепер більшість працівниць держсектору можуть виїжджати за кордон без додаткових обмежень, а заборона залишилася лише для окремих категорій високопосадовиць. Також змінився механізм контролю на кордоні.

Якщо жінка не входить до такого переліку, прикордонники не повинні перешкоджати її виїзду з України. Інформацію про кадрові зміни або звільнення мають оновлювати регулярно.