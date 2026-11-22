Міністерство оборони України розширило перелік хвороб, із якими військовозобов'язаних визнають придатними до військової служби за наказом № 686. Відтепер люди з низкою хронічних станів, порушень середнього ступеня та ремісій підлягають мобілізації до війська або підрозділів забезпечення.

Є хвороби, що дозволяють службу в тилу та підрозділах забезпечення

Оновлене у 2026 році Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України визначає ступінь придатності до служби. Щодо кожної людини лікарі ухвалюють індивідуальне рішення після проходження огляду. Про це повідомляє 24 Канал.

Придатність до служби залишається у деяких випадках, коли перелік захворювань за наказом №686 дозволяє залучення людини до виконання завдань у тилу.

Існує медичний критерій для армії: наявність діагнозу більше не гарантує автоматичного звільнення від служби, якщо функції організму порушені незначно.

Придатними до служби в підрозділах логістики, зв'язку, охорони або ТЦК та СП визнають людей, які пережили після радикального лікування первинної пухлини, раку шкіри чи нижньої губи.

Аналогічні правила діють і для новоутворень у стадії тривалої стійкої ремісії, а також для повільно прогресуючих захворювань кровотворної системи.

Варто зазначити! Якщо стан здоров'я дозволяє виконувати службові обов'язки поза межами активних бойових дій, військово-лікарська комісія направляє військового на забезпечення чи роботу в навчальних центрах.

Які хронічні діагнози дозволяють мобілізацію

Комісія визнає придатними до армії громадян, якщо їм не діагностовано хвороби, несумісні з військовою службою.

Так хронічні вірусні гепатити без порушень або з помірними порушеннями функцій не дають право отримати лист непридатності.

До мобілізації також підлягають люди, які:

є безсимптомними носіями ВІЛ або мають стабільний перебіг захворювання за умови збереженої імунної функції;

мають легку розумову відсталість чи легкі психічні розлади в стадії одужання;

люди з епілепсією, якщо напади нечасті й не супроводжуються порушеннями психіки.

Військова служба можлива для людей, які мають хвороби серця й судин. Мобілізувати можуть осіб із гіпертонічною хворобою 1 та 2 стадій, персистуючою або інтермітуючою бронхіальною астмою, а також із захворюваннями шкіри на кшталт псоріазу чи екземи в обмежених формах.



Ступінь придатності до служби визначають фахівці ВЛК / Фото АрміяInform (ілюстративне)

Проблеми із зором, слухом та щелепою

Військово-лікарська комісія вважає придатними громадян із короткозорістю чи далекозорістю від 3,0 до 12,0 діоптрій, а також із різними формами астигматизму, якщо порушення заломлення світла відповідають встановленим межам.

До служби допускають і людей із помірними порушеннями слуху або анатомічними вадами повік, що не обмежують зорову функцію.

Військовозобов'язаних із втратою десяти й більше зубів на одній щелепі, компенсованою знімними протезами, або заїканням середнього ступеня також визнають придатними.

Конкретний рід військ та характер служби медики фіксують у рішенні комісії окремо для кожного призовника.

Зверніть увагу! Для пересічних громадян та бізнесу оновлення переліку діагнозів означає звуження підстав для отримання висновку про повну непридатність. Підприємствам слід звернути увагу, що співробітники, які раніше розраховували на виключення з військового обліку через хронічні недуги, тепер підлягають комплектуванню тилових підрозділів.

Нагадаємо, законодавство визначає перелік захворювань та функціональних розладів, які звільняють від мобілізації. Медична комісія робить висновок про непридатність через значні порушення внаслідок інфекцій, онкології, ендокринних, психічних, нервових, серцево-судинних, респіраторних та інших захворювань.

Загалом існує п'ять висновків ВЛК: придатний до служби, придатний до служби у підрозділах забезпечення, непридатний до служби, тимчасово непридатний, та непридатний із переоглядом через 6 – 12 місяців.