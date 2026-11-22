Существуют заболевания, что позволяют службу в тылу и подразделениях обеспечения

Обновленное в 2026 году Положение о военно-медицинской экспертизе в Вооруженных Силах Украины определяет степень годности к службе. В отношении каждого человека врачи принимают индивидуальное решение после прохождения осмотра. Об этом сообщает 24 Канал.

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Годность к службе сохраняется в некоторых случаях, когда перечень заболеваний, установленный приказом №686, допускает привлечение человека к выполнению задач в тылу.

Существует медицинский критерий для армии: наличие диагноза больше не гарантирует автоматического освобождения от службы, если функции организма нарушены незначительно.

Годными к службе в подразделениях логистики, связи, охраны или ТЦК и СП признают людей, перенесших после радикального лечения первичную опухоль, рак кожи или нижней губы.

Аналогичные правила действуют и для новообразований в стадии длительной устойчивой ремиссии, а также для медленно прогрессирующих заболеваний кроветворной системы.

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Стоит отметить! Если состояние здоровья позволяет выполнять служебные обязанности за пределами зон активных боевых действий, военно-медицинская комиссия направляет военнослужащего на обеспечение или работу в учебные центры.

Какие хронические диагнозы допускают мобилизацию

Комиссия признает пригодными к армии граждан, если у них не диагностированы заболевания, несовместимые с военной службой.

Так, хронические вирусные гепатиты без нарушений или с умеренными нарушениями функций не дают права на получение справки о негодности.

К мобилизации также подлежат люди, которые:

являются бессимптомными носителями ВИЧ или имеют стабильное течение заболевания при условии сохраненной иммунной функции;

имеют легкую умственную отсталость или легкие психические расстройства в стадии выздоровления;

страдают эпилепсией, если приступы редки и не сопровождаются психическими нарушениями.

Военная служба возможна для людей, страдающих заболеваниями сердца и сосудов. Могут быть призваны лица с гипертонической болезнью 1 и 2 стадий, персистирующей или интермиттирующей бронхиальной астмой, а также с кожными заболеваниями, такими как псориаз или экзема, в ограниченных формах.

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Степень годности к службе определяют специалисты ВВК / Фото АрмияInform (иллюстративное)

Проблемы со зрением, слухом и челюстью

Военно-медицинская комиссия признает годными граждан с близорукостью или дальнозоркостью от 3,0 до 12,0 диоптрий, а также с различными формами астигматизма, если нарушения преломления света соответствуют установленным пределам.

К службе допускают и людей с умеренными нарушениями слуха или анатомическими пороками век, не ограничивающими зрительную функцию.

Военнообязанных с потерей десяти и более зубов на одной челюсти, компенсированной съемными протезами, или заиканием средней степени также признают годными.

Конкретный род войск и характер службы медики фиксируют в решении комиссии отдельно для каждого призывника.

Обратите внимание! Для рядовых граждан и бизнеса обновление перечня диагнозов означает сужение оснований для получения заключения о полной негодности. Предприятиям следует обратить внимание на то, что сотрудники, которые ранее рассчитывали на исключение из воинского учета из-за хронических заболеваний, теперь подлежат комплектованию в тыловые подразделения.

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Напомним, законодательство определяет перечень заболеваний и функциональных расстройств, которые освобождают от мобилизации. Медицинская комиссия выносит заключение о негодности из-за значительных нарушений, вызванных инфекционными, онкологическими, эндокринными, психическими, нервными, сердечно-сосудистыми, респираторными и другими заболеваниями.

Всего существует пять категорий выводов ВВК: годен к службе, годен к службе в подразделениях обеспечения, негоден к службе, временно негоден и негоден с повторным осмотром через 6–12 месяцев.