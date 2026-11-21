Українські школи зобов'язані перевіряти наявність військово-облікових документів у юнаків-призовників, яким виповнюється 17 років. Проте вимагати виключно паперове посвідчення дирекція не має права, адже електронний документ у Резерв+ має аналогічну юридичну силу.

Електронний документ замінює паперові довідки

Для переважної більшості старшокласників основним підтвердженням постановки на військовий облік слугує електронний військово-обліковий документ. Його можна самостійно згенерувати за кілька хвилин у мобільному застосунку Резерв+ або на державному порталі Дія. Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК і СП.

У Міністерстві оборони уточнюють, що ведення персонального військового обліку в закладах освіти є прямою вимогою урядової постанови №1487. Навчальні заклади зобов'язані зберігати дані про перебування юнаків на обліку в їхніх особових справах.

Згідно з пунктом 9 постанови Кабінету Міністрів України №559 від 16 травня 2024 року, електронний ВОД має однакову юридичну силу незалежно від способу пред'явлення. Його можна показати на екрані смартфона або надати роздруковану версію з QR-кодом,

– зазначають фахівці. Варто зважати, що термін дії електронного документа становить рівно один рік із дня його формування. Після завершення цього строку дані в системі необхідно оновити знову.

Коли 17-річним підліткам потрібно стати на облік

Юнаки мають ставати на облік призовників у рік, коли їм виповнюється 17 років. Процедура триває щороку з 1 січня до 31 липня.

Оформити статус призовника можна двома шляхами:

через уточнення персональних даних в електронному кабінеті;

під час особистого візиту до районного територіального центру комплектування.

Якщо підліток ще не став на облік, документ у системі не сформується, і школа нагадає батькам про необхідність пройти реєстрацію.

Варто враховувати, що термін дії електронного ВОД становить один рік із дати формування. Після його завершення документ необхідно оновити,

– йдеться в повідомленні.