Основная информация о воинском учете в школах / Фото 24 Канала
Украинские школы обязаны проверять наличие военно-учетных документов у юношей-призывников, которым исполняется 17 лет. Однако дирекция не имеет права требовать исключительно бумажное удостоверение, ведь электронный документ в системе Резерв+ имеет аналогичную юридическую силу.
Электронный документ заменяет бумажные справки
Для подавляющего большинства старшеклассников основным подтверждением постановки на воинский учет служит электронный воинско-учетный документ. Его можно самостоятельно сгенерировать за несколько минут в мобильном приложении Резерв+ или на государственном портале Дия. Об этом сообщили во Львовском областном ТЦК и СП.
В Министерстве обороны уточняют, что ведение персонального воинского учета в учебных заведениях является прямым требованием правительственного постановления №1487. Учебные заведения обязаны хранить данные о нахождении юношей на учете в их личных делах.
Согласно пункту 9 постановления Кабинета Министров Украины № 559 от 16 мая 2024 года, электронный ВОД имеет одинаковую юридическую силу независимо от способа предъявления. Его можно показать на экране смартфона или предоставить распечатанную версию с QR-кодом,
– отмечают специалисты.
Когда 17-летним подросткам нужно встать на учет
Юноши должны вставать на учет призывников в год, когда им исполняется 17 лет. Процедура проводится ежегодно с 1 января по 31 июля.
Оформить статус призывника можно двумя способами:
- путем уточнения персональных данных в электронном кабинете;
- во время личного визита в районный территориальный центр комплектования.
Если подросток еще не встал на учет, документ в системе не сформируется, и школа напомнит родителям о необходимости пройти регистрацию.
Стоит учитывать, что срок действия электронного ВОД составляет один год с даты формирования. По истечении этого срока документ необходимо обновить,
– говорится в сообщении.
Напомним, постановка на учет через Резерв+ автоматически подтягивает документы призывника, поэтому в ходе процедуры дополнительных требований не предъявляется. Если парень решил встать на учет, лично посетив ТЦК, он должен предоставить паспорт, выписку из реестра общины, свидетельство о рождении, документ об образовании, фотографии и другие документы по необходимости.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии