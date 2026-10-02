Кого не можуть відправити на ВЛК і скільки діє висновок медиків: у ТЦК дали чітке пояснення

Військовозобов'язані громадяни, які мають офіційне бронювання або відстрочку від призову, а також люди з інвалідністю, не зобов'язані проходити військово-лікарську комісію. Водночас повторний медичний огляд є обов'язковим для більшості чоловіків.

Хто зобов'язаний оновити постанову комісії

Пройти військово-лікарську комісію мають ті громадяни, які раніше її не проходили або чия постанова втратила чинність. Документ щодо придатності до військової служби діє один рік, після чого необхідно пройти повторний медичний огляд. Про це під час етеру на Українське радіо Рівне розповів старший сержант медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук.

Він наголосив, що громадянам із чинною відстрочкою, бронюванням, чи інвалідністю не потрібно проходити комісію, аби додатково не завантажувати медичні заклади. Ці категорії позбавлені обов'язку, щоб зменшити навантаження на лікарів ВЛК.

Водночас пройти огляд повторно зобов'язані особи, які раніше були визнані непридатними до служби у мирний час, оскільки такі рішення наразі втратили чинність. Йдеться про громадян, які мають застарілі постанови. або були визнані непридатними до військової служби в мирний час.

Ці постанови на даний момент втратили чинність, і, відтак, вони зобов'язані їх пройти для того, щоб оновити свої дані",

– сказав Тарас Гусарук.

Важливо! Висновок військово-лікарської комісії діє 1 рік під час воєнного стану. У мирний час постанова видається на 5 років.

Як проходить медогляд та скільки часу він займає

Направлення на медогляд формується в Єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних, а отримати його можна через ТЦК або сформувати в застосунку Резерв+. За умов, коли доступ до реєстрів відсутній, людині можуть виписати паперове направлення.

Після отримання документа військовозобов'язаний звертається до визначеного лікувального закладу саме у визначений день для проведення експертизи та надання пакета медичних документів.

Стандартний термін проходження ВЛК становить до шести днів. Якщо фахівцям потрібні додаткові обстеження, цей термін можуть продовжити до 14 днів.

Медичний огляд включає ЕКГ, аналізи крові та сечі, флюорографію, обстеження на ВІЛ, гепатити B і C та сифіліс.

У громадян віком понад 40 років додатково вимірюють рівень глюкози в крові та внутрішньоочний тиск. Огляд здійснюють терапевт, хірург, психіатр, невролог та оториноларинголог.

Які рішення ухвалює військово-лікарська комісія

За результатами огляду комісія ухвалює рішення про придатність до військової служби без обмежень, придатність із певними обмеженнями, тимчасову непридатність або повну непридатність.

Оскільки військово-лікарська експертиза постійно розвивається, еволюціонує, то для певних категорій військовозобов'язаних та військовослужбовців існують специфічні постанови. Наприклад придатний для служби в певних спецспорудах, в певному спецтранспорті, наприклад на підводних човнах чи придатний для служби під водою, акванавти, наприклад – там є особливі вимоги,

– додав службовець Рівненського ТЦК.

Особи, визнані придатними з обмеженнями, можуть бути направлені для служби у тилових підрозділах, медичних частинах, військових навчальних закладах або ТЦК.

Нагадаємо, у разі незгоди з рішенням ВЛК людина може оскаржити висновок. Таке право людина має в разі невідповідності даних з попередніх медичних документів з актуальним обстеженням. Серед причин – формальні помилки в рішенні, розслідування проти членів ВЛК або зміни у переліку хвороб.

Якщо лікарі визнають військового непридатним до служби, то його мають звільнити з частини за станом здоров'я й згодом виключити із військового обліку. Якщо висновок вимагає переоглядом через деякий час – то звільняють із наданням відстрочки.